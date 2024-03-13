الرئيسية » تقارير » “التنكيل بعد التقبيل”.. تاريخ أسود لولي العهد محمد بن سلمان بعد قبلاته لأيدي وأقدام أفراد أسرته

“التنكيل بعد التقبيل”.. تاريخ أسود لولي العهد محمد بن سلمان بعد قبلاته لأيدي وأقدام أفراد أسرته

بقلم
محمد بن سلمان يقبل يد أخيه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان

وطن – تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع لقطة مصورة أظهرت لقطة لتقبيل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليد أخيه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان فيما أشار آخرون إلى ما وصفوه تاريخاً أسود لابن سلمان في تنكيله بأقربائه بعد مشاهد التقبيل من الأقدام أو الأيدي.

وخلال استقبال المهنئين بشهر رمضان انتشرت لقطات بشكل واسع عن طريق مستخدمي منصة “إكس” تويتر سابقاً أظهر لحظة تقبيل محمد بن سلمان ليد أخيه واستغلها ذباب الأمير بأنها دليل على تواضعه وحرصه على علاقة الاحترام مع شقيقه.

لكن آخرين تساءلوا عن الهدف من هذه الحركة في هذا التوقيت فيما كانت حسابات على منصة إكس قد أشارت إلى أن هذه الحركة إشارة إلى ما وصفوه بالخلع.

لحظة تقبيل محمد بن سلمان ليد شقيقه

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) ولي العهد محمد بن سلمان وهو يصافح الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وبعد ذلك قام بن سلمان بتقبيل يد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أثناء السلام عليه في إشارة تقدير لأخيه الأكبر سنا.

والأمير عبدالعزيز بن سلمان هو وزير الطاقة في المملكة منذ سبتمبر/أيلول عام 2019 بأمر ملكي.

ليست المرة الأولى

وشقيق محمد بن سلمان هو رابع أبناء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو من مواليد عام 1960.

وكتب حساب تلسكوب نيوز عن واقعة سابقة مشابهة لتقبيل ولي العهد ليد والده الملك سلمان قائلاً إنها إشارة إلى الخلع.

واستدل الحساب بما فعله محمد بن سلمان مع محمد بن نايف بعد تقبيل ركبته إلى ما وصفه حساب خط البلدة: “تعليقه رأساً على عقب من كاحليه”.

وفي 2022 ظهر محمد بن سلمان وهو يحاول تقبيل يد الأمير فيصل بن سلمان خلال استقباله في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي إلا أن ردة فعل الأمير كانت بالرفض.

  • اقرأ أيضا:
خالد بن سلمان يقبل ركبة والده وشقيقه محمد.. كيف علق مغردون وما علاقة محمد بن نايف!

التنكيل بعد التقبيل!

وفي 2020 تحدث المحامي الدولي البارز محمود رفعت عن خبر متداول في السعودية عن إقدام ولي العهد محمد بن سلمان على قتل ولي العهد السابق محمد بن نايف وربما عمه احمد بن عبدالعزيز.

وعبّر “رفعت” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” عن أمله عدم صحة الخبر؛ “لأنه لو صح فإن السعودية ستكون على حافة هاوية ستسقط فيها حتما وسيكون محمد بن سلمان قد رمى بالبلاد ببركان سيحرقها بكل مكوناتها”.

وتزامنت تغريدة المحامي البارز مع تغريدةٍ أخرى نشرها الحساب السعودي “مجتهد” الشهير بتويتر أشار فيها إلى أنّ محمد بن سلمان “نجح حتى الآن في كتمان حدث كبير وخطير خوفا من تداعياته عليه”.

وبينما لم يكشف “مجتهد” معلوماتٍ عن الحدث الكبير والخطير -كما وصفه- قال إن الدوائر القريبة منه بدأت تتداول الخبر ويبدو أنه سيضطر لمواجهة الحقيقة قريبا رغم أنفه.

قد يعجبك أيضاً

مع تغييبه لسجناء الرأي.. نظام السيسي يعقد صفقات عفو غامضة مع معتقلي داعش

مع تغييبه لسجناء الرأي.. نظام السيسي يعقد صفقات عفو غامضة مع معتقلي داعش

وفاة طفلة تحت التعذيب

أنهى حياة ابنته بمشاركة زوجته بعد تعذيبها بالكابلات.. تفاصيل جريمة بشعة تهز جنوبي سوريا

محمد بن سلمان يقبل يد أخيه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان

“التنكيل بعد التقبيل”.. تاريخ أسود لولي العهد محمد بن سلمان بعد قبلاته لأيدي وأقدام أفراد أسرته

سيدة هندية تنهال بالضرب على حماها المسن

هندي زرع كاميرات مراقبة بمنزله وصدمه ما تفعله زوجته مع والده (فيديو)

أمريكية أصيبت خلال قصف على غزة

سيدة أمريكية في غزة تتحدى قصف الاحتلال وتوجه رسائل لبلادها

جدول الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري 2024 بعد خسارة الأهلي وغريمه الزمالك

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior