حدث “كبير وخطير” في السعودية .. هل قتل محمد بن سلمان عمّه أحمد والأمير محمد بن نايف!؟

قال المحامي الدولي البارز محمود رفعت إنّ هناك خبر متداول في السعودية عن إقدام ولي العهد محمد بن سلمان على قتل ولي العهد السابق محمد بن نايف وربما عمه احمد بن عبدالعزيز.

وعبّر “رفعت” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” عن أمله عدم صحة الخبر؛ “لأنه لو صح فإن السعودية ستكون على حافة هاوية ستسقط فيها حتما وسيكون محمد بن سلمان قد رمى بالبلاد ببركان سيحرقها بكل مكوناتها”.

هناك خبر متداول في #السعودية أن #محمد_بن_سلمان قام بقتل ولي العهد السابق #محمد_بن_نايف وربما عمه #احمد_بن_عبدالعزيز أيضا.. أأمل عدم صحة الخبر لأنه لو صح فإن السعودية ستكون على حافة هاوية ستسقط فيها حتما وسيكون محمد بن سلمان قد رمى بالبلاد ببركان سيحرقها بكل مكوناتها — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) August 8, 2020

وتزامنت تغريدة المحامي البارز مع تغريدةٍ أخرى نشرها الحساب السعودي “مجتهد” الشهير بتويتر أشار فيها إلى أنّ محمد بن سلمان “نجح حتى الآن في كتمان حدث كبير وخطير خوفا من تداعياته عليه”.

وبينما لم يكشف “مجتهد” معلوماتٍ عن الحدث الكبير والخطير -كما وصفه- قال إن الدوائر القريبة منه بدأت تتداول الخبر ويبدو أنه سيضطر لمواجهة الحقيقة قريبا رغم أنفه.

ابن سلمان ينجح حتى الآن في كتمان حدث كبير وخطير خوفا من تداعياته عليه لكن الدوائر القريبة منه بدأت تتداول الخبر ويبدو أنه سيضطر لمواجهة الحقيقة قريبا رغم أنفه — مجتهد (@mujtahidd) August 8, 2020

ولا يُمكن لــ”وطن” التأكد من صحة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، غير أنّ “مجتهد” معروف بتسريباتٍ من داخل الديوان الملكي السعودي والأسرة الحاكمة ثبت صدقها وصحتُها مراراً.