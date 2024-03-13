اقتحامات إسرائيلية تخلف شهداء بالضفة ومواجهات ضارية مع المقاومة (شاهد)

وطن – واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من اعتداءاتها على الفلسطينيين في أرجاء الضفة الغربية، من خلال توسيع عملية الانتهاكات والاقتحامات التي زادت وتيرتها منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

واستشهد خمسة فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنًا في الضفة الغربية، وإطلاق الرصاص على فلسطينيين في بلدة شمال غرب القدس المحتلة.

اقتحام مدينة ومخيم جنين

ففي مدينة جنين شمالي الضفة، استشهد فلسطينيان وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وقامت بتخريب البنية التحتية.

مآذن جنين: «إن بركان المقاومة الذي اشتعل بدماء الشهداء.. لا توجد قوة في هذه الأرض قادرة على إخماده إلا الله» pic.twitter.com/vr8oA7bvEU — موسى (@BinNassema) March 12, 2024

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حرم مستشفى جنين الحكومي وأطلقت النار على عدد من المواطنين، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص واستشهد منهم اثنان.

كما استشهد الشابان ربيع النورسي ومحمود أبو الهيجا، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال، وإصابة 4 آخرين وُصفت جروحهم بين متوسطة وخطرة.

⭕️هتافات غاضبة خلال نقل جثمان الشهيد ربيع النورسي من مستشفى جنين الحكومي، تزامنا مع الاقتحام المستمر. pic.twitter.com/ujTH46ql3n — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) March 13, 2024

شهيدان في القدس

واستشهد شاب وطفل وأصيب ثلاثة آخرون، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، قرب بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

يأتي هذا فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع شهيدين وثلاث إصابات عند حاجز الجيب العسكري.

محدث – وزارة الصحة الفلسطينية: وصول شهيدين و٣ إصابات بجروح متوسطة برصاص الاحتلال، إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله من بلدة الجيب. الشهيد زيد وارد شكري خلايفة (٢٣ عاماً)

الشهيد عبد الله مأمون حسن عساف (١٦ عاماً) pic.twitter.com/TH2xYeLwib — Lana Kamleh( لانا كاملة )اعلامية مقدسية فلسطينية (@LanaKamleh) March 12, 2024

وأفادت وزارة الصحة بوصول شهيدين و3 إصابات بجروح متوسطة برصاص الاحتلال إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله من بلدة الجيب.

وأوضحت أن الشهيدين هما الشاب زيد وارد شكري خلايفة (23 عاما) والفتى عبد الله مأمون حسن عساف (16 عاما).

محدث – وزارة الصحة الفلسطينية: وصول شهيدين و٣ إصابات بجروح متوسطة برصاص الاحتلال، إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله من بلدة الجيب. الشهيد زيد وارد شكري خلايفة (٢٣ عاماً)

الشهيد عبد الله مأمون حسن عساف (١٦ عاماً) pic.twitter.com/TH2xYeLwib — Lana Kamleh( لانا كاملة )اعلامية مقدسية فلسطينية (@LanaKamleh) March 12, 2024

وكان طفل فلسطيني قد استشهد، مساء الثلاثاء، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأعلنت محافظة القدس استشهاد الطفل رامي حمدان الحلحولي (13 عاما) من مخيم شعفاط، إثر استهدافه بالرصاص الحي من قِبل قناص إسرائيلي الرصاص الحي باتجاه الطفل مباشرة.

جيش الاحتلال يُعدم طفلا فلسطينيا رميا بالرصاص. ارتقاء الطفل رامي حمدان الحلحولي من مخيم شعفاط بعد إطلاق الرصاص باتجاهه مباشرة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ..

رامي كان بيلعب بحارته بالالعاب النارية مع رفاقه في الحي الفلسطيني .. قناصة الاحتلال اعدمته بدم بارد . بن غفير معلقاً… pic.twitter.com/MitLzS5MoS — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) March 12, 2024

وتقدمت قوة عسكرية إسرائيلية باتجاه مستشفى حكومي، وفتحت النار صوب عدد من المواطنين كانوا يقفون أمام قسم الطوارئ، مما أسفر عن إصابات، وأُعلن استشهاد اثنين منهم في وقت لاحق.

اقتحام سابق لجنين

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات وتدمير للبنية التحتية بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، يساندها تحليق للطائرات المسيّرة ووحدات خاصة مستعربة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها من بلدة غرب المدينة وفي أطراف المخيم، بينما شرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير في عدد من الأحياء بالمدينة وداخل المخيم.

اشتباكات ضارية

من جانبها، أعلنت كتيبة جنين أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها أصوات إطلاق النار عند اقتحام قوات الاحتلال لجنين.

اقرأ أيضا:

وبيّنت مقاطع الفيديو تفجير عبوات ناسفة في مدرعات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها، في وقت كانت تعمد فيه إلى تدمير البنية التحتية في المدينة والمخيم.

المقاومة في جنين تتسحر على آليات جيش الاحتلال فجر اليوم الثالث من رمضان فيديو لتفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية وهي من عدة عمليات تفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام الجيش للمدينة. pic.twitter.com/5BfptJXsYP — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) March 13, 2024

مزيد من الاقتحامات الإسرائيلية

وفي الضفة أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مدينة الخليل وبلدة بيت أمّر شمالا، ودهمت عددا من منازل المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل ذوي الشهيد فادي جمجوم، في جبل أبو رمان بمدينة الخليل، واحتجزت أفرادا من العائلة في العراء.

وقامت قوات الاحتلال بإجراء عمليات مسح داخله، فيما يُعتقد أنه تمهيد لهدمه، بزعم تنفيذ نجلها فادي عملية إطلاق نار شرق عسقلان داخل أراضي عام 1948 في الرابع من فبراير/شباط الماضي.

علما بأن قوات الاحتلال كانت قد نفذت إجراء مماثلا لمنزل آخر لعائلته في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وفي بلدة بيت أمّر شمال الخليل، دهمت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين، وأجرت عمليات تفتيش داخلها وخربت محتوياتها واعتدت على قاطنيها، واعتقلت مواطنين.