افتراض السيسي لسيناريو “خراب مصر وهروبه للخارج” يحدث بلبلة ويثير شكوكا (فيديو)

وطن – تداول نشطاء حديثا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ـ أثار بلبلة وشكوكا واسعة ـ ألمح فيه لسيناريو محتمل يتلخص في “خراب مصر وهروبه إلى الخارج” جراء سياساته الحالية.

وقال السيسي في الكلمة التي ألقاها قبل أيام خلال فعاليات الدورة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، إنه كان هناك أحاديث تدور عن أن أحد احتمالات ما يفعله والسياسات التي يتبعها هو أن “البلاد ستخرب ونهرب بكل شيء.. فالأموال في الخارج وأنا سأسافر بعدها فوراً.. مفيش مشكلة يعني”.

السيسي وسيناريو “خراب مصر وهروبه خارج الدولة”

وتابع بما نصه وفق ما رصدت (وطن):”بس انت اوعى تفتكر إن الموضوع انتهى كده، إنت مش فاهم حاجة، أنت مش عارف إن لها رب، والرب ده قادر على أنه يحل المسألة”.

“من ضمن احتمالات اللي أنا بأعمله ده أن البلد دي تتخرب، ونجيت بكل حاجة.. الفلوس برة، وانا حأسافر بعدها على طول ومفيش مشكلة يعني”. #السيسي يشرح في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة خطته للهروب بعد ما يخرب مصر تماماً. pic.twitter.com/3FqBtyrxXc — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) March 13, 2024

وأردف السيسي: “ولا أي يوم كان عندي شك وكنت أقول للحكومة بكرة تتحل (أزمة العملة) بفضل مين؟ الله سبحانه وتعالى”.

وكان السيسي يقصد في حديثه هذا انتقاد من عدهم مستغلين لأزمة العملة في مصر عبر الإتجار بها لتحقيق أرباح طائلة دون النظر إلى مصلحة البلد والشعب ككل.

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لكن حديثه الغريب والمفاجئ هذا تسبب بجدل بين النشطاء ودارت نقاشات عن احتمالية وقوع هذا السيناريو فعلا وتحققه، خاصة في ظل الأوضاع الكارثية التي تعيشها الدولة بسبب سياسات النظام الفاشلة.

وفي هذا السياق علق المهندس صلاح الدين، دكتور تصميم المفاعلات من جامعة فيينا-النمسا: “السيسي تحدث عن أنه سيخرب البلاد ويأخذ الطائرة بعد ذلك والفلوس الموجودة خارج مصر وعندها يحصل الذي يحصل.”

#السيسي يخطط ل #خراب_مصر و الهروب إلى الخارج

و طبعا الأموال بالخارج

شاهد ماذا يقول #خسيس_مسر و تعليق احد المحللين

كل ما يفعله خسيس مصر يؤكد ذالك pic.twitter.com/lSCdUgUG46 — دكتور مهندس صلاح الدين (@Salah_Eldin2010) March 13, 2024

“كلمة خارج السياق وسيناريو وارد جدا”

وتساءل: “ماهي ضرورة هذه الكلمة داخل ندوة تثقيفية يفترض أنه يتحدث فيها عن الشهداء وعبد المنعم رياض وخلافه.”

واستدرك أن “هناك شيء في داخل هذا الإنسان دفعه لأن يقول هذا الكلام الخطير خارج السياق مطلقاً.”

وأضاف أنه توقف عند هذا الكلام بصفته درس علم النفس وعلم الإجرام والعقاب والنظرية التي تقول: “دائماً يحوم المجرم حول جريمته”.

وتابع :”هذا الرجل –في إشارة للسيسي- يخطط على هذا الأساس.”

وأردف “خذوا الكلام مني وفي وقت ما سنتذكر هذا، أسجل هذا للتاريخ.” وطالب “كل واحد من متابعيه أن يفسره بالطريقة التي تريحه، ولكن تفسيره-حسب قوله- جاء عن علم ويعلم أن هذا الأمر مربوط بجريمة يخطط لها السيسي في المستقبل.”

ويواجه الاقتصاد المصري أزمات كارثية منذ تولي السيسي السلطة في عام 2014 بسبب حكمه الفردي وسياساته الفاشلة وإدارة الدولة بعشوائية غير مسبوقة.

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وأدى ذلك لانخفاض قيمة الجنيه، ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم، وزيادة الديون، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وتراجع السياحة، وفقر البنية التحتية، وغياب الإصلاحات الهيكلية.

وحصل السيسي على فترة ولاية ثالثة في السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2023، وأخبر المصريين أنهم بحاجة إلى تحمل الصعوبات الاقتصادية وأن المشروعات دعمت النمو وفرص العمل.

وقبل أيام تنصل السيسي في حديث جديد له من كل وعوده للمصريين خلال السنوات السابقة وقال: “لم أقل قط أن ظروفنا الصعبة ستنتهي في عام أو عامين ولا حتى 10 سنوات. الدول تحتاج إلى 75 عاما حتى تستقر، وما حققناه بالفعل هو معجزة”.