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“قناة العربية مجمع النفاق ومنصة مسيلمة الكذاب” .. هجوم حمساوي عنيف بسبب خبر كاذب

بقلم
قناة العربية

وطن – وصف القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، قناة “العربية” بأنها “مجمع النفاق، ومنصة مسيلمة الكذاب”.

جاء ذلك في سياق نفي “مرداوي”، ما أوردته “العربية” مساء الثلاثاء، عن موافقة الحركة على مبادرة أميركية معدلة تقضي بوقف النار وعودة تدريجية للنازحين.

وذكرت “العربية” نقلاً عن مصدرٍ وصفته بالكبير في حماس قوله إنهم “تلقوا عرضا دوليا لوقف إطلاق نار ممتد بغزة”.بحسب القناة

كما أضاف المصدر -وفق ما ذكرت العربية- أن “العرض الدولي سيتخلله الإفراج عن محتجزين من الأطفال والنساء وكبار السن”.

وقال المصدر إن وفداً من الحركة سيتوجه للقاهرة خلال أيام لبحث تفاصيل الصفقة وبدء تطبيقها.

لكنّ “مرداوي” نفى ما أوردته “العربية”، قائلاً في تغريدةٍ عبر منصة إكس: “ما أوردته العربية عار عن الصحة تماماً. ولو كانت العربية زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكانت مجمع النفاق، ومنصة مسيلمة الكذاب”.

محمود مرداوي ينفي ما ذكرته العربية
محمود مرداوي ينفي ما ذكرته العربية

في السياق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن ستواصل العمل للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار لـ6 أسابيع في غزة.

بينما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء إن الدوحة تعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وليس هدنة قصيرة تستمر بضعة أيام لكن الوضع على الأرض معقد.

وأكد أن جهود المفاوضات مستمرة “وتتكثف الآن بحلول شهر رمضان بهدف التوصل إلى اتفاق”.

وفي ذات الوقت، قال: “لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكننا لا نزال متفائلين”.

كما أكد الأنصاري أن قطر ما تزال تنادي بضرورة فتح الممرات البرية لدخول المساعدات إلى غزة بدون قيود.

في حين أضاف أن الممر البحري لإدخال المساعدات إلى غزة لا يمكن أن يكون بديلا للممرات البرية.

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قناة العربية

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