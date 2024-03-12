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“السيسي المكسيكي”.. بايدن يُحرجه مجددا ويؤكد وقوفه وراء غلق المعبر (فيديو)

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"السيسي المكسيكي".. بايدن يُحرجه مجددا ويؤكد وقوفه وراء غلق المعبر

وطن – وقع الرئيس الأميركي “جو بايدن” في هفوة جديدة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات مجدداً حول تقدمه في العمر وصحته وقدرته على ممارسة مهام منصبه.

وللمرة الثانية أخطأ بايدن بتعريف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ذكره بلقب “الرئيس المكسيكي“، متهماً إياه بالمسؤولية عن أزمة معبر رفح وعدم دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لقطاع غزة في خطاب له.

بايدن يعرف السيسي بـ”الرئيس المكسيكي” للمرة الثانية

ذات الخطأ وقع فيه بايدن في فبراير الماضي، عندما أدلى بتصريحات نشرها حساب البيت الأبيض عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) قال فيها: “كما تعلمون مبدئياً رئيس المكسيك، السيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول أنا تحدثت إليه وأقنعته بفتح البوابات.”

مما أثار حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل الكثيرون في هفوته الجديدة، إن كان الأمر زلة لسان للمرة الثانية أم أنها مقصودة؟!

وعبر البعض عن اعتقادهم بأن الرئيس الأمريكي “لا يهذي ويدرك وصفه للسيسي جيداً، بل ويتعمد إحراجه ورفع الغطاء عن عمالته لإسرائيل.”

ذاكرة بايدن

وجاء الخطأ باسم الدولة التي يرأسها السيسي وسط مخاوف مستمرة ومتزايدة من هفوات ذاكرة الرئيس الأمريكي، خاصة أن تصريحاته للصحفيين آنذاك تركزت على تقرير حول تعامله مع وثائق سرية، مما أثار مخاوف أن ذاكرته كانت “محدودة للغاية”.

المصريون يسخرون

ووفق تقرير لصحيفة ” ميدل إيست” أدى هذا الخطأ إلى تعزيز الشائعات حول التدهور المعرفي، والذي يتوقع الكثيرون أن يعيق فرصه في الانتخابات الأمريكية المقبلة في وقت لاحق من هذا العام.

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وبعد زلة بايدن، لجأ العديد من المصريين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من هذه التصريحات، حيث ورد أنه من الشائع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد الإشارة إلى السلطات المصرية وحكومة السيسي باسم “المكسيك” لتجنب الكشف والقمع من قبل أجهزة أمن الدولة.

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