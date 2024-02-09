الرئيسية » الهدهد » “الرئيس المكسيكي السيسي كان يرفض دخول المساعدات لغزة”.. فيديو لبايدن يثير ضجة

“الرئيس المكسيكي السيسي كان يرفض دخول المساعدات لغزة”.. فيديو لبايدن يثير ضجة

بقلم
جو بايدن

وطن – وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زلة لسان جديدة، واصفًا هذه المرة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بأنه الرئيس المكسيكي، ليثير جدلًا من جديد عن الحالة الصحية لحاكم البيت الأبيض.

وانتشر مقطع فيديو، من كلمة بايدن، وهو يقع في زلة اللسان في حديثه عن السيسي وما يحدث في قطاع غزة.

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول، والذي نُشر على الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على منصة أكس: “كما تعلمون مبدئيا رئيس المكسيك، السيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول أنا تحدثت إليه وأنا أقنعته بفتح البوابات”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “تحدثت مع بيبي (لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) على الجانب الإسرائيلي وكنت أدفع بقوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. هناك الكثير من الناس الأبرياء يتضورون جوعا، الكثير من الناس الأبرياء في مشكلة ويموتون وهذا يجب أن يتوقف”.

جدل واسع

كلمات الرئيس الأمريكي أثارت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جذبت أنظار الكثير وصنعت تفاعلاً واسعاً.

  • اقرأ أيضا:
“جو بايدن” في زلة لسان صارخة: “نعمل على عزل صدام حسين عن الحكم في سوريا”!

وتنوعت حالة الجدل التي أثيرت بين التركيز على خطأ بايدن في وصف السيسي بالرئيس المكسيكي، وكذلك حديثه عن أن رئيس النظام المصري لم يكن يرغب في إدخال المساعدات للقطاع عبر معبر رفح.

 

 

ثالث زلة لسان في أسبوع

اللافت أن زلة بسان بايدن هي الثالثة خلال أسبوع فقط، ففي وقت سابق اختلط الأمر على الرئيس الأمريكي بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، إذ قال خلال مناسبة انتخابية إنه التقى المستشار الألماني هيلموت كول، الذي توفي عام 2017 بدلاً من أنغيلا ميركل.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من قوله إنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران بدلاً من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، أثناء تطرقه للحديث أيضاً عن قمة “مجموعة السبع” نفسها التي عقدت في يونيو / حزيران عام 2021.

قد يعجبك أيضاً

جو بايدن

“الرئيس المكسيكي السيسي كان يرفض دخول المساعدات لغزة”.. فيديو لبايدن يثير ضجة

مطعم 7 أكتوبر

شاهد ما يحدث في مطعم 7 أكتوبر بالأردن بعد تغيير اسمه (فيديو)

تعذيب مواطن في غزة

مصور بجيش الاحتلال.. تفاصيل دقيقة عن صاحب واقعة تعذيب مواطن في غزة مجردا من ملابسه

رونالدو يهين وشاح الهلال

رونالدو يمسح عضوه الذكري بوشاح الهلال ويثير غضب السعوديين .. هل يُعاقب؟!

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

“اليويفا” يُصادق على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا.. تعرف عليه

لاعبات إيرلندا لكرة السلة

لاعبات إيرلندا لكرة السلة يرفضن المصافحة والوقوف أمام اللاعبات الإسرائيليات تضامناً مع فلسطين (شاهد)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior