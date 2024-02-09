“الرئيس المكسيكي السيسي كان يرفض دخول المساعدات لغزة”.. فيديو لبايدن يثير ضجة

وطن – وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في زلة لسان جديدة، واصفًا هذه المرة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بأنه الرئيس المكسيكي، ليثير جدلًا من جديد عن الحالة الصحية لحاكم البيت الأبيض.

وانتشر مقطع فيديو، من كلمة بايدن، وهو يقع في زلة اللسان في حديثه عن السيسي وما يحدث في قطاع غزة.

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول، والذي نُشر على الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على منصة أكس: “كما تعلمون مبدئيا رئيس المكسيك، السيسي لم يرد فتح الأبواب للسماح بالمساعدات الإنسانية بالدخول أنا تحدثت إليه وأنا أقنعته بفتح البوابات”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “تحدثت مع بيبي (لقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) على الجانب الإسرائيلي وكنت أدفع بقوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.. هناك الكثير من الناس الأبرياء يتضورون جوعا، الكثير من الناس الأبرياء في مشكلة ويموتون وهذا يجب أن يتوقف”.

جدل واسع

كلمات الرئيس الأمريكي أثارت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جذبت أنظار الكثير وصنعت تفاعلاً واسعاً.

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وتنوعت حالة الجدل التي أثيرت بين التركيز على خطأ بايدن في وصف السيسي بالرئيس المكسيكي، وكذلك حديثه عن أن رئيس النظام المصري لم يكن يرغب في إدخال المساعدات للقطاع عبر معبر رفح.

"كما تعلمون رئيس المكسيك… السيسي" – بايدن في خطاب مباشر الآن pic.twitter.com/NFOywPJkPv — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) February 9, 2024

مقطع للتاريخ والله 😂🚨 وسط الحديث عن قوة ذاكرته بايدن يقول

رئيس المكسيك " السيسي "

pic.twitter.com/Erzdgm8kgy — TRAVIS | تراڤس (@irode0) February 9, 2024

مسخرة السنين😂😂 بايدن: يقول للحضور، " كما تعلمون ان رئيس المكسيك السيسي رفض فتح معبر رفح امام المساعدات الإنسانية، فتحدثت معه وأقنعته بفتح المعبر واقنعت بيبي (النتن ياهو) بفتح المعبر من الجانب الاسرائيلي وضغطت بشكل قوي لكي يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لمساعدة… pic.twitter.com/U0fWzMZKi1 — Ayat oraby (@ayaa00) February 9, 2024

ثالث زلة لسان في أسبوع

اللافت أن زلة بسان بايدن هي الثالثة خلال أسبوع فقط، ففي وقت سابق اختلط الأمر على الرئيس الأمريكي بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، إذ قال خلال مناسبة انتخابية إنه التقى المستشار الألماني هيلموت كول، الذي توفي عام 2017 بدلاً من أنغيلا ميركل.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من قوله إنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران بدلاً من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، أثناء تطرقه للحديث أيضاً عن قمة “مجموعة السبع” نفسها التي عقدت في يونيو / حزيران عام 2021.