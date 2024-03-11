شركة يابانية تُخضِع موظفيها لـ”آلام الحيض”.. سبب التجربة وردود الأفعال عليها

وطن – أقدمت شركة اتصالات يابانية، على تصرف وُصف بالغريب بعدما أخضعت موظفيها على تجربة آلام الحيض، لاكتشاف المعاناة التي تواجهها النساء شهرياً.

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن الألم يُولَّد من خلال جهاز Perionoid، الذي يرسل إشارات كهربائية عبر منصات موضوعة في منطقة أسفل البطن، لحث الإحساس بالتشنج الذي تشعر به النساء أثناء الحيض.

وأبرزت الصحيفة، ردود الأفعال على هذه التجربة، حيث صرخ ماسايا شيباساكي، الموظف في شركة Exeo، البالغ من العمر 26 عاماً: “هذا مؤلم، يا إلهي!”.

فيما يقول موظف آخر وهو يضحك بعصبية ممسكاً ببطنه: “لا أستطيع الوقوف باستقامة”.

تطوير الجهاز

وتعاون في تطوير الجهاز باحثون في جامعة نارا للنساء وشركة Osaka Heat Cool الناشئة.

وعقب التجربة قال شيباساكي: “لم أستطع التحرك، كان الأمر مؤلماً لدرجة أنني لم أستطِع الوقوف”.

وأضاف: “أفهم الآن أنَّ على النساء أن يعملن بينما يحاربن هذا الألم كل شهر، هذا مدهش حقاً، كيف يمكن للمرأة فعل ذلك، أنا أحترمهن حقاً”.

سبب إجراء التجربة

وقالت شركة Exeo إنها تريد تهيئة بيئة حيث يمكن للقوى العاملة الذكور التي تزيد عن 90% أن تكون أكثر دعماً لأقرانها من الإناث، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بأخذ إجازة الدورة الشهرية.

وصرح ماكي أوغورا، مسؤول العلاقات العامة في Exeo: “نأمل أن تعود أولئك اللاتي عانين من ألم (الحيض) اليوم إلى مكان عملهن، ويتحدثن عما شعرن به وينشرن فهمهن”.

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والشركات في اليابان ملزمة قانوناً بالسماح للنساء بأخذ إجازة الحيض.

ومع ذلك ليس هناك شرط لتكون مدفوعة الأجر، وأظهرت الدراسات الاستقصائية أنَّ نحو نصف العاملات لا يأخذنها أبداً.

ووفقاً لمسح أجرته شركة Deloitte Tohmatsu الاستشارية في طوكيو، حوالي 44% من النساء في اليابان لا يأخذن أية إجازة خلال فترة الحيض، حتى عندما يعانين من آلام شديدة.

وشارك ما لا يقل عن 5000 شخص في الاستطلاع الذي أجري في 10 دول، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى يناير/كانون الثاني 2023.

ووفقاً للنتائج، ذكرت 35% من المشاركات في اليابان، اللاتي يعانين من مشكلات صحية تتعلق بانقطاع الطمث، أنهن “يواصلن العمل دون إجازة بغض النظر عن الألم أو الأعراض”.