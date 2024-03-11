السعودية تريد شراء نادٍ في الدوري الفرنسي بعد عرضه للبيع من قبل ملاكه

وطن- ذكرت تقارير فرنسية بأن السعودية قد فتحت مفاوضات مع ملاك نادي موناكو الفرنسي من أجل الاستحواذ عليه.

وكشفت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية الدولية، بأن السعودية عبر صندوق الاستثمار الرياضي، قد بدأ بالتحرك في الوقت الحالي من أجل الاستحواذ على نادي موناكو الفرنسي.

السعودية وشراء نادي موناكو الفرنسي

وأضافت، ” نادي موناكو الفرنسي قد عدة أسابيع ماضية من قبل ملاكه الروس الذي يمتلكون 65% من أسهم النادي”.

وتابعت، ” المفاوضات بدأت منذ أيام بين كلا الطرفين بعدما قام الجانب السعودي بشراء بعض العقارات المملوكة للعائلة المالكة في الإمارة الفرنسية بمدينة موناكو، وهو ما قرب وجهات النظر بينهما بشأن إمكانية حصول السعودية على أسهم تزيد عن 65% من أسهم النادي”.

تقارير دولية: السعودية بدأت تحركاتها من أجل الاستحواذ على نادي موناكو الفرنسي#بوينت#point pic.twitter.com/DkZpZkR66w — منصة بوينت (@pointplat) March 11, 2024

وختمت، ” السعودية أنهت اهتمامها بشراء نادي أولمبيك مارسيليا في الوقت الحالي، جاء ذلك بعد دخولها في مفاوضات لشراء نادي موناكو”.

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ويستحوذ صندوق الاستثمار السعودي العامة على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنسبة 80% من أسهم النادي منذ أكتوبر عام 2021.

ترتيب موناكو في الدوري الفرنسي

وخاض فريق موناكو 25 مباراة في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، حقق فيها الفوز في 13 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في 6 مباريات أخرى حتى يومنا هذا.

ويحتل موناكو ثالث جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 45 نقطة، كما وبفارق كبير عن حامل اللقب باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 56 نقطة للموسم الجاري.