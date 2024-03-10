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هكذا قتل زوج زوجته بعد خيانتها له .. قال لها “ستقابلين المسيح” ثمّ أطلق النار! (صور)

بقلم
زوج يقتل زوجته بعد اكتشاف خيانته لها

وطن – أقدم رجل من تكساس على قتل زوجته بعد اكتشافه خيانتها له، حيث وثّق مقطع فيديو مرعب لحظة إطلاق النار عليها ثلاث مرات أمام الكاميرا.

وقضت محكمة بسجن كاري برمنغهام البالغ من العمر (60 عامًا)، لمدة 10 سنوات فقط بعد إدانته بقتل زوجته باتريشيا (48 عامًا)، في ديسمبر 2021.

أمريكي يقتل زوجته ببندقية أمام الكاميرا بعد اكتشافه خيانتها له
كاري برمنغهام قتل زوجته ببندقية بعد اكتشافه خيانتها له

ويظهر الفيديو برمنغهام وهو يقود سيارته في ممر منزلهما في سبرينج بولاية تكساس، ويرتدي رداء حمام ويمسك ببندقية، بينما يسمع صوته وهو يقول لزوجته: “حسنًا، إلى اللقاء. أنت ستذهبين لمقابلة يسوع، آمل أن يكون الأمر يستحق ذلك، قبل أن يطلق النار عليها ثلاث مرات”.وفق موقع “abc7chicago

باتريشيا قتلها زجها بإطلاق النار عليها بعد اكتشاف خيانتها له
باتريشيا قتلها زجها بإطلاق النار عليها من بندقية

ووقع إطلاق النار بينما كانت ابنتهما أوليفيا في المدرسة. ودار جدال بين الزوجين لمدة 30 دقيقة قبل وقوع الجريمة.

وقد عبّرت أوليفيا عن حزنها الشديد على فقدانها لوالديها في ذلك اليوم، مؤكدة أنّها فقدت كليهما.

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