هكذا قتل زوج زوجته بعد خيانتها له .. قال لها “ستقابلين المسيح” ثمّ أطلق النار! (صور)

وطن – أقدم رجل من تكساس على قتل زوجته بعد اكتشافه خيانتها له، حيث وثّق مقطع فيديو مرعب لحظة إطلاق النار عليها ثلاث مرات أمام الكاميرا.

وقضت محكمة بسجن كاري برمنغهام البالغ من العمر (60 عامًا)، لمدة 10 سنوات فقط بعد إدانته بقتل زوجته باتريشيا (48 عامًا)، في ديسمبر 2021.

ويظهر الفيديو برمنغهام وهو يقود سيارته في ممر منزلهما في سبرينج بولاية تكساس، ويرتدي رداء حمام ويمسك ببندقية، بينما يسمع صوته وهو يقول لزوجته: “حسنًا، إلى اللقاء. أنت ستذهبين لمقابلة يسوع، آمل أن يكون الأمر يستحق ذلك، قبل أن يطلق النار عليها ثلاث مرات”.وفق موقع “abc7chicago”

ووقع إطلاق النار بينما كانت ابنتهما أوليفيا في المدرسة. ودار جدال بين الزوجين لمدة 30 دقيقة قبل وقوع الجريمة.

وقد عبّرت أوليفيا عن حزنها الشديد على فقدانها لوالديها في ذلك اليوم، مؤكدة أنّها فقدت كليهما.