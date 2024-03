ميكرفون مفتوح يفضح مكالمة سرية بين بايدن ونتنياهو حول غزة

وطن – دون أن يدرك وجود ميكروفون “مفتوح” سرب ما قاله بخصوص المكالمة المحمومة، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، تفاصيل محادثة جمعته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

حديث بايدن جاء خلال نقاشه مع السيناتور الديمقراطي عن كولورادو مايكل بينيت، في قاعة مجلس النواب الأميركي بواشنطن العاصمة، بعد خطاب حالة الاتحاد.

BIDEN: “I told him, Bibi — don’t repeat this — you and I are going to have a come to Jesus meeting.”

HANDLER: Sir, you’re on a hot mic pic.twitter.com/slevQZPDap

