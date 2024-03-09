ميكرفون مفتوح يفضح مكالمة سرية بين بايدن ونتنياهو حول غزة

وطن – دون أن يدرك وجود ميكروفون “مفتوح” سرب ما قاله بخصوص المكالمة المحمومة، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، تفاصيل محادثة جمعته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

حديث بايدن جاء خلال نقاشه مع السيناتور الديمقراطي عن كولورادو مايكل بينيت، في قاعة مجلس النواب الأميركي بواشنطن العاصمة، بعد خطاب حالة الاتحاد.

BIDEN: “I told him, Bibi — don’t repeat this — you and I are going to have a come to Jesus meeting.” HANDLER: Sir, you’re on a hot mic pic.twitter.com/slevQZPDap — RNC Research (@RNCResearch) March 8, 2024

ولم يُدرك بايدن، أن الميكروفون الموجود ليس مغلقا، وقد التقط ما يدور في هذه المحادثة الجانبية.

وبعدما ألقى خطاب الاتحاد، وقف بايدن مع السيناتور بينيت، الذي أبلغه أنه زار إسرائيل مؤخرا، كما طلب منه مواصلة الضغط من أجل تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأجاب بايدن: “لقد أخبرت بيبي (تسمية يشتهر بها نتانياهو).. ولا تكرر هذا (يقصد ألا يكشف السيناتور هذا الأمر ويحافظ على سرية المحادثة)، وقلت أنا وأنت سنقوم باجتماع (القدوم إلى يسوع)”، في إشارة إلى مصطلح بالإنجليزية الأمريكية، يتم استخدامه للإشارة إلى جدية اجتماع ما.

واكتسب مصطلح “تعال إلى يسوع” شعبية متزايدة في اللغة الإنجليزية للإشارة إلى اجتماع ما، إذ يؤكد على جدية الاجتماع، أو وجود عواقب قد تترتب على أفعال أحد المشاركين به.

لفت انتباه بايدن

وبعد تصريح بايدن، تحدث أحد مساعديه الذي كان يقف في مكان قريب، بهدوء في أذن الرئيس، ويبدو أنه نبهه إلى أن المايكروفون ظل قيد التشغيل.

وقال بايدن بعد تنبيهه: “المايكروفون يعمل هنا.. حسنا هذا جيد”.

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وسأل الصحفيون بايدن عن الحادثة عندما غادر على متن طائرة الرئاسة إلى فيلادلفيا. وقال في البداية: “لم أقل ذلك”.

جاء ذلك في إشارة على ما يبدو إلى حقيقة أن التعليق لم يكن في الجزء المتعلق بغزة، من خطابه عن حالة الاتحاد.

إلا أنه عندما سئل عما قاله بعد الخطاب، قال: “لقد تنصتم علي يا رفاق”.

وسبق للرئيس الأمريكي أن انتقد حكومة نتنياهو لعدم تعاملها مع الأزمة الإنسانية في غزة كأولوية، مشددا على أنه يجب على إسرائيل ألا تستخدم المساعدات كورقة مساومة سياسية.