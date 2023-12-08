الكشف عن أزمة بين بايدن ونتنياهو بسبب غزة.. وخطوة واحدة توقف الحرب فورا

وطن- قال الكاتب البريطاني سايمون تسدول، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس الشخص المناسب لقيادة إسرائيل حاليا.

وأضاف في مقال بصحيفة “الغارديان”: “(نتنياهو) لا يهتم بعدد الأشخاص الذين يموتون، طالما أنه على قيد الحياة، ويجر الإسرائيليين إلى طريق مسدود مميت فوق جثث أهل غزة المكدسة”.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يواجه مشكلة مع نتنياهو، وباتت كيفية تعامله معه، أكثر إلحاحاً مع كل يوم وحشي ودموي يمر في غزة.

الحرب على غزة تضر بالمصالح الأمريكية

وأوضح الكاتب أن الهجوم على غزة لا يضر فقط بالمصالح الأمريكية والغربية، بل يهدد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط برمته أكثر.

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وتابع: “مع مرور كل يوم وحشي ودموي في الحرب على غزة يصبح السؤال عن كيفية تعامل بايدن مع مشكلة نتنياهو أكثر إلحاحا، إذ إن حياة آلاف الفلسطينيين، والآمال في وقف هذه الحرب المدمرة، وإحراز تقدم نحو السلام الدائم، كلها معلقة بالإجابة عن هذا السؤال”.

ورأى الكاتب أن بايدن هو الوحيد الذي يتمتع بنفوذ لكبح جماح نتنياهو، بما لا يستطيعه القادة الأوروبيون والعرب، ومن ثم يجب على الرئيس الأمريكي أخذ زمام المبادرة.

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذه نتنياهو باستئناف عمليات القصف بعد الهدنة، والغزو البري لجنوب غزة يبدو أكثر جهنمية، على حد تعبير أحد مسؤولي الأمم المتحدة، بسبب أعمال الوحشية في الشمال التي سبقتها.

وأوضح تسدول، أن إنجاز نتنياهو الرئيسي حتى الآن، نظراً أن حركة حماس لا تزال موجودة، يتلخص في المذبحة غير المسبوقة للمدنيين الفلسطينيين، والتي بلغ مجموعها حسب التقارير أكثر من 17 ألف شهيد.

ويشير إلى أنه بعد أن شكك بايدن في البداية في الحجم الهائل للمذبحة، قام ببطء بتعديل موقفه، وأصدر دعوات شديدة اللهجة على نحو متزايد من أجل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الدولي.