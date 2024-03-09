مشاهد من كاميرا جندي إسرائيلي توثّق أحد أبشع جرائم الاحتلال في غزة

وطن – وثقت مشاهد مصورة، واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد، إقدام جنود الاحتلال على قتل مسن فلسطيني أعزل أثناء اقتحام منزلٍ غرب مدينة غزة شمال القطاع.

والتقطت هذه المشاهد، بكاميرا أحد الجنود الإسرائيليين، حيث وثّقت لحظات اقتحام المنزل من قبل الجنود وقتل المسن الذي كان موجوداً بمفرده في المنزل.

#الجزيرة تعرض مشاهد خاصة التقطتها كاميرا أحد الجنود الإسرائيليين في 6 نوفمبر الماضي، توثق قتل مسن فلسطيني أعزل في اقتحام منزل غرب مدينة #غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/BNX2af5EiO — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 8, 2024

وأظهرت اللقطات، إقرار أحد الجنود خلال حديث مع زملائه خارج المبنى، بقتل المسن الأعزل الذي لم يكن يحمل سلاحاً ويشير بيديه الفارغتين لتأكيد ذلك، في حين أظهر الجنود الآخرون احتفاء بما فعل الجندي.

وعاد الجنود إلى داخل المبنى مرة أخرى، وأطلقوا النار على جثة المسن رغم عدم وجود أي خطر عليهم أو وجود أي اشتباكات في المنطقة.

غزة تشهد جرائم وحشية في الحرب الإسائيلية

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وتوصف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بأنها منافية للقانون الدولي والإنساني من مجازر إلى محرقة إلى إبادة جماعية، وبلغت من الهمجية مبلغًا يتجاوز الفشل الأخلاقي إلى ما هو أكثر.

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19 نوعا من جرائم الحرب

وسبق أن كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال ارتكب 19 نوعًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي على رأسها القتل العمد.

وأشار تقرير المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن الاحتلال أجبر مليوني فلسطيني على النزوح القسري.

كما اتخذ من مئات المواطنين دروعًا بشرية خلال العدوان ولا سيما في أحياء الزيتون والشيخ رضوان والنصر ومخيم المغازي ومنطقة غرب غزة.