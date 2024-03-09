للمرة ال39 في تاريخه.. الأهلي بطلاً لكأس مصر على حساب غريمه الزمالك (شاهد)

وطن- حافظ فريق الأهلي المصري على لقب بطولة كأس مصر 2023-2024 للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون مقابل، الجمعة، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياض.

وتوج فريق الأهلي للمرة ال39 في تاريخ مسيرته بلقب كأس مصر، معززاً بذلك الرقم القياسي للمارد الأحمر الأهلاوي في تلك المسابقة المحلية.

مباراة الأهلي والزمالك

وسجل فريق الأهلي هدفي الفوز في المباراة داخل مرمى منافسه الزمالك ” الفارس الأبيض”، عند الدقيقة ال84 من توقيع اللاعب إمام عاشور، والدقيقة ال90+4 مع نهاية أحداث المباراة عن طريق محمد مجدي قفشه بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور مسجل الهدف الأول للمباراة.

كما وتوج اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي المصري والزمالك السابق، بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله هدفاً وصناعة هدف في مباراة القمة النهائية لبطولة كأس مصر 2023-2024.

الاهلي بطلاً لكأس مصر بعد فوزه على الزمالك 😍🏆#الاهلي_الزمالك pic.twitter.com/TF7OALPPpC — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) March 8, 2024

وتمكن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي المصري، من الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد تتويجه الموسم الماضي على حساب بيراميدز.

لا جديد يُذكر 😎 الأهلي بطلًا لكأس مصر للمرة الـ 39 في التاريخ 🏆#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/hFtDwuSWVy — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 8, 2024

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نهائي كأس مصر الأهلي والزمالك

وتساوى عدد تسديدات كلا الفريقين الأهلي والزمالك طيلة مجريات دقائق مباراة القمة النهاية من بطولة كأس مصر 2023-2024، برصيد 11 تسديدة.

وتفوق الفارس الأبيض رغم خسارة لقب بطولة كأس مصر على مستوى الاستحواذ على الكرة بنسبة 54%، مقابل 46% للمتوج بلقب للمرة الثانية على التوالي الأهلي المصري.

وسيلتقي فريق الأهلي في المباراة القادمة أمام البنك الأهلي، الثلاثاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز من أجل الدفاع عن لقبه السابق.

إمام عاشور يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 🔴🏆🔥#كأس_مصر pic.twitter.com/UJaHRLWTge — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 8, 2024

ويحتل الأهلي المركز العاشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز مع فارق الجولات المؤجلة برصيد 17 نقطة، كما وبفارق 9 نقاط عن المتصدر إنبي برصيد 26 نقطة للموسم الجاري.