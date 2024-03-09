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للمرة ال39 في تاريخه.. الأهلي بطلاً لكأس مصر على حساب غريمه الزمالك (شاهد)

بقلم
الأهلي المصري

وطن- حافظ فريق الأهلي المصري على لقب بطولة كأس مصر 2023-2024 للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون مقابل، الجمعة، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” الأول بارك” في العاصمة السعودية الرياض.

وتوج فريق الأهلي للمرة ال39 في تاريخ مسيرته بلقب كأس مصر، معززاً بذلك الرقم القياسي للمارد الأحمر الأهلاوي في تلك المسابقة المحلية.

مباراة الأهلي والزمالك

وسجل فريق الأهلي هدفي الفوز في المباراة داخل مرمى منافسه الزمالك ” الفارس الأبيض”، عند الدقيقة ال84 من توقيع اللاعب إمام عاشور، والدقيقة ال90+4 مع نهاية أحداث المباراة عن طريق محمد مجدي قفشه بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور مسجل الهدف الأول للمباراة.

كما وتوج اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي المصري والزمالك السابق، بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تسجيله هدفاً وصناعة هدف في مباراة القمة النهائية لبطولة كأس مصر 2023-2024.

وتمكن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي المصري، من الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعد تتويجه الموسم الماضي على حساب بيراميدز.

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نهائي كأس مصر الأهلي والزمالك

وتساوى عدد تسديدات كلا الفريقين الأهلي والزمالك طيلة مجريات دقائق مباراة القمة النهاية من بطولة كأس مصر 2023-2024، برصيد 11 تسديدة.

الأهلي المصري
احتفالات الأهلي المصري بطلاً لكأس مصر 2023-2024

وتفوق الفارس الأبيض رغم خسارة لقب بطولة كأس مصر على مستوى الاستحواذ على الكرة بنسبة 54%، مقابل 46% للمتوج بلقب للمرة الثانية على التوالي الأهلي المصري.

وسيلتقي فريق الأهلي في المباراة القادمة أمام البنك الأهلي، الثلاثاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز من أجل الدفاع عن لقبه السابق.

الأهلي والزمالك
نهائي كأس مصر الأهلي والزمالك

ويحتل الأهلي المركز العاشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز مع فارق الجولات المؤجلة برصيد 17 نقطة، كما وبفارق 9 نقاط عن المتصدر إنبي برصيد 26 نقطة للموسم الجاري.

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