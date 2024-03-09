بعد تأكيد استشهاد المقاتل الأنيق .. صور ومعلومات حصرية عن “صاحب الرداء الأسود”

وطن – أكد نشطاء فلسطينيون نبأ استشهاد “المقاتل الأنيق”، الذي اشتهر بعدما ظهر مرتديا معطفًا أسوداً طويلًا، ويطلق قذيفة “الياسين 105” المضادة للدروع، باتجاه إحدى دبابات جيش الاحتلال المتوغلة في مناطق غرب خانيونس.

وكشف النشطاء هوية “المقاتل الأنيق”، وهو القائد الميداني حمزة هشام عامر وكنيته “أبو هشام”، وهو نجل القائد القسامي الشهيد هشام عامر، والذي ارتقي في الانتفاضة الفلسطينية الأولى وهو أحد مطاردي كتائب القسام الأوائل.

وذكر النشطاء أن الشهيد حمزة هو الإبن الوحيد لأبيه وله شقيقة واحدة.

وأشاروا إلى أنّ الشهيد حمزة هشام عامر قادَ “كمائن الموت القسامية” التي تصدت لجنود وآليات الاحتلال في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس، وكان “يلاحق جنود العدو وآلياته هو وإخوانه المجاهدين من منطقة لأخرى وتمكن بنفسه من استهداف عدد من آليات الاحتلال”.

الاعلان بشكل رسمي عن استشهاد " المقاتل الأنيق" ، القائد الميداني حمزة هشام عامر وكنيته "أبو هشام" وهو نجل القائد القسامي الشهيد هشام عامر والذي ارتقي في الانتفاضة الفلسطينية الأولى وهو أحد مطاردي كتائب القسام الأوائل

– الشهيد حمزة هو الابن الوحيد لأبيه وله شقيقة واحدة

– قاد… pic.twitter.com/ctEzGU6lIP — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 9, 2024

🔻 المقاتل الأنيق هو الشهيد القائد الميداني القسامي حمزة هشام عامر وكنيته "أبو هشام" وهو نجل القائد القسامي الشهيد هشام عامر والذي ارتقي في الانتفاضة الفلسطينية الأولى وهو أحد مطاردي كتائب القسام الأوائل – الشهيد حمزة هو الابن الوحيد لأبيه وله شقيقة واحدة. – قاد الشهيد حمزة… pic.twitter.com/zwlVLmt6Z9 — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) March 9, 2024

#المقاتل_الأنيق يُكشف النقاب اليوم عن الرجل الذي ذاع صيته، صاحب الرداء الأسود والأنيق في معارك خانيونس. الشهيد حمزة هشام عامر

نجل الشهيد القائد هشام عامر أحد مؤسسي كتائب الشهيد عز الدين القسام pic.twitter.com/1MjD4V4W2k — mohammed haniya (@mohammedhaniya) March 9, 2024

وخطف “المقاوم الأنيق” الأنظار بأناقته اللافتة، ونجاحه في استهداف دبابة للعدو بعزيمة وثبات، عقب التفافه خلفها، غير آبهٍ للمخاطر المحدقة فيه من كل جانب.