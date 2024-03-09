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بعد تأكيد استشهاد المقاتل الأنيق .. صور ومعلومات حصرية عن “صاحب الرداء الأسود”

بقلم
استشهاد المقاتل الأنيق

وطن – أكد نشطاء فلسطينيون نبأ استشهاد “المقاتل الأنيق”، الذي اشتهر بعدما ظهر مرتديا معطفًا أسوداً طويلًا، ويطلق قذيفة “الياسين 105” المضادة للدروع، باتجاه إحدى دبابات جيش الاحتلال المتوغلة في مناطق غرب خانيونس.

وكشف النشطاء هوية “المقاتل الأنيق”، وهو القائد الميداني حمزة هشام عامر وكنيته “أبو هشام”، وهو نجل القائد القسامي الشهيد هشام عامر، والذي ارتقي في الانتفاضة الفلسطينية الأولى وهو أحد مطاردي كتائب القسام الأوائل.

وذكر النشطاء أن الشهيد حمزة هو الإبن الوحيد لأبيه وله شقيقة واحدة.

وأشاروا إلى أنّ الشهيد حمزة هشام عامر قادَ “كمائن الموت القسامية” التي تصدت لجنود وآليات الاحتلال في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس، وكان “يلاحق جنود العدو وآلياته هو وإخوانه المجاهدين من منطقة لأخرى وتمكن بنفسه من استهداف عدد من آليات الاحتلال”.

وخطف “المقاوم الأنيق” الأنظار بأناقته اللافتة، ونجاحه في استهداف دبابة للعدو بعزيمة وثبات، عقب التفافه خلفها، غير آبهٍ للمخاطر المحدقة فيه من كل جانب.

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