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زوجة نجم مسلسل “الهيبة” تنشر صور مثيرة وحميمة لهما والجمهور غاضب! (شاهد)

بقلم
أويس مخللاتي نجم مسلسل الهيبة يثير الجدل بصور ساخنة مع زوجته

وطن – أثار الممثل السوري الشاب أويس مخللاتي، الذي اشتهر بدور “صخر شيخ الجبل” في مسلسل “الهيبة”، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره بصور ساخنة مع زوجته.

وأظهرت المشاهد التي نشرتها زوجة أويس مخللاتي على حسابها في “تيك تيك”، الفنان السوري وهو يقبّلها قبلات حميمة ويقومان بحركات جريئة، الأمر الذي أغضب متابعيه .

أويس مخللاتي وزوجته
أويس مخللاتي وزوجته

وكان بطل مسلسل “الهيبة” الممثل السوري أويس مخللاتي تزوج شابة لاتينية تدعى “ميشيل سكارليت سانشيز”.

أويس مخللاتي يقبل زوجته
أويس مخللاتي يقبل زوجته

وأعلن أويس مخللاتي خبر زواجه من “ميشيل سكارليت سانشيز” بصورة جمعتهما، على حسابه الرسمي عبر انستغرام.

وأرفق الممثل السوري الصورة بتعليقٍ جاء فيه : “ميشيل سكارليت سانشيز زوجتي الجميلة الى الابد”.

يذكر أنه في عام 2021، فاجأ أويس مخللاتي متابعيه بإعلان ارتباطه من فتاة مجهولة لم يعلن هويتها، ولم تعرف إن كانت من داخل أو خارج الوسط الفني، كما لم يمهد من قبل لوجود علاقة تربطه بإحدى الفتيات، ما شكل مفاجأة لجمهوره.

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