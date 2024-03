تفاصيل عقوبة بيلينغهام بعد طرده في مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني

وطن- أقرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، عقوبة الإيقاف بحق النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب نادي ريال مدريد مع فرض غرامة مالية عليه، عقب طرده بالبطاقة الحمراء مع نهاية مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، عقوبة الإيقاف لمباراتين بحق نجم ريال مدريد جود بيلينغهام، مع فرض غرامة مالية عليه بمبلغ يقدر ب 660 يورو، بعد طرده من قبل حكم المباراة في مباراة ريال مدريد وفالنسيا الماضية.

وأوضح البيان، بأن السبب في عقوبة النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، جاءت بسبب إظهاره الغضب وعدم الاحترام تجاه الحكام أو المديرين أو الهيئات الرياضية.

🚨🚨| OFFICIAL: Jude Bellingham has been suspended for two matches.

In addition, there is a fine of €700 on Real Madrid and €660 on Jude Bellingham. pic.twitter.com/dvZKGjsfnl

— CentreMadrid. (@centreofmadrid) March 6, 2024