تفاصيل عقوبة بيلينغهام بعد طرده في مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني

وطن- أقرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، عقوبة الإيقاف بحق النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب نادي ريال مدريد مع فرض غرامة مالية عليه، عقب طرده بالبطاقة الحمراء مع نهاية مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، عقوبة الإيقاف لمباراتين بحق نجم ريال مدريد جود بيلينغهام، مع فرض غرامة مالية عليه بمبلغ يقدر ب 660 يورو، بعد طرده من قبل حكم المباراة في مباراة ريال مدريد وفالنسيا الماضية.

عقوبة جود بيلينغهام

وأوضح البيان، بأن السبب في عقوبة النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، جاءت بسبب إظهاره الغضب وعدم الاحترام تجاه الحكام أو المديرين أو الهيئات الرياضية.

🚨🚨| OFFICIAL: Jude Bellingham has been suspended for two matches. In addition, there is a fine of €700 on Real Madrid and €660 on Jude Bellingham. pic.twitter.com/dvZKGjsfnl — CentreMadrid. (@centreofmadrid) March 6, 2024

كما وسيغيب الإنجليزي بيلينغهام لاعب وسط نادي ريال مدريد، عن المباراتين القادمتين أمام سيلتا فيغو وأوساسونا في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

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مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وشهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني الممتاز الأسبوع المنصرم، أحداث مثيرة بعد إلغاء حكم المباراة جيل مانزانو هدف الفوز الثالث للملكي الأبيض، بسبب إطلاق الحكم الصافرة خلال التمريرة العرضية الحاسمة من قبل إبراهيم دياز، قبل أن يسجلها بيلينغهام برأسه داخل شباك فالنسيا.

كما وانتهت مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز، بهدفين لكليهما.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية، قد تحدثت بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أوقف الحكم جيل مانزانور عن تحكيم المباريات القادمة، على خلفية ما أثاره من أحداث في مباراة ريال مدريد وفالنسيا.

وبعد حسم ريال مدريد بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بنتيجة 2-1، يستعد الملكي للمواجهة القادمة أمام سلتا فيغو على ميدانه في منافسات الدوري الإسباني، الأحد.

ويحافظ ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 66 نقطة،كما وبفارق 7 نقاط عن أقرب المنافسين إليه جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة للموسم الجاري.