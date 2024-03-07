أضحك الجميع.. كيف هرب مبارك من فخ “السؤال المحرج” عن القذافي؟ (فيديو)

وطن – استعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم ونادر للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، في نادي الصحافة الوطني بواشنطن وهو يرد على سؤال عن علاقته وكيفية تعامله مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

الفيديو تم تسجيله بتاريخ 5/2/1982 ونشره علاء مبارك عبر حسابه بإكس، وظهر والده فيه إلى جانب سيدة كانت تسأله عن سياسة مصر وخططها فيما يتعلق بالرئيس القذافي وليبيا.

ليبدأ مبارك الإجابة بالقول إنه سؤال صعب للغاية للإجابة عليه، وشوهد الرئيس المصري الراحل وهو يضحك كما ضجت القاعة بالضحك.

Exclusive: First time

فيديو نادر للرئيس مبارك في 5/2/1982 في نادي الصحافة الوطني بواشنطن ورده على سؤال عن كيفية تعامله مع الرئيس القذافي … pic.twitter.com/U4It8lFpos — Emad Armanious (@Emad_Armanious) February 22, 2024

ورد حسني مبارك مذكراً بما قاله منذ انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية “ألا يقول كلمة واحدة ضد أي صديق عربي أو أي دولة أخرى” حسب قوله، واعتذر عن عدم التعليق على أي فكرة حول هذا الموضوع.

وأضاف مخاطباً جمهور القاعة الأمريكيين: “هو صديقكم لقد اشترى منكم طائرات بوينج سي 130″. وتابع :”أنا من يجب أن يسألكم هذا السؤال وليس أنتم”.

فعادت القاعة لتضج بالضحك مرة أخرى، وشوهد عدد من المسؤولين الجالسين على جانبي المنصة وهم يصفقون بشدة ويبتسمون.

مبارك والقذافي

وكان مبارك والقذافي تربطهما علاقات جيدة، وسبق أن كشفت مصادر صحفية مصرية أنّها قد حصلت على وثائق من مقرّ “إدارة مكافحة الزندقة” في العاصمة الليبية طرابلس، عن تصفية أجهزة الأمن الليبية لمصريين من أعضاء الجماعة الإسلامية المصرية في ليبيا عام 2007 بالتعاون بين نظامي حسنِي مبارك ومعمر القذافي آنذاك.

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مبارك يبكي بعد مقتل القذافي

وتداولت وسائل إعلام مصرية في تشرين الأول 2011 معلومات عن مصدر طبي مصري قوله أن حالة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، الذي كان يخضع للحبس الاحتياطي في المركز الطبي العالمي آنذاك تدهورت فورَ تلقّيه خبر مقتل العقيد الليبي معمر القذافي ومشاهدة صوره.

وذكر المصدر أنَّ مبارك انتابته حالة بكاء هيستيرية حادة كادت أن توقف قلبه لمجرد سماع تلك الأخبار، لولا تدخُّل الأطباء وإعطاؤه جرعات مهدئة.