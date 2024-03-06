بمنتجع أمريكي فاخر.. استيقظ على ألم قضيبه وصُدم مما رآه داخل سرواله (شاهد)

وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن واقعة مرعبة تعرض لها نزيل أحد المنتجعات الفاخرة في الولايات المتحدة الأمريكية، تمثلت بعض عقرب له في أكثر منطقة حساسة من جسده.

وتعرض مايكل فارشي لعضة عقرب واستيقظ على ألم لا يطاق في قضيبه، بمنتصف الليل نتيجة اللدغة المؤلمة في منتجع The Venetian.

وواجه الشاب ألماً شديداً في قضيبه وقال “شعرت وكأن شخصا ما يطعنني في منطقتي الخاصة” حسبما نقله موقع “abc7chicago”.

تحدث مايكل عن اكتشافه مصدر الألم، بعد أن نهض من السرير مسرعا إلى الحمام، وصدم برؤية عقرب معلق على ملابسه الداخلية، فسارع لالتقاط صورة له. وتابع “كان العقرب تحت غطائي”.

وبحسب ما ذكره المصدر فإن العقرب البرتقالي قد يكون من نوع لحاء أريزونا، وهو النوع الوحيد من الأنواع الذي يعتبر “قاتلا” وقد ظهر ملتصقاً بسروال الرجل وعضه من قضيبه بشكل سيء.

وبعد خضوعه للعلاج قدم فارشي تقريرا طبيًا عن الحادث في الساعة 8 صباحا، ذكر فيه المنطقة الحساسة التي تعرضت للعض وحين سئل عن الإصابات التي لحقت به، كتب فارشي “ألم شديد”.

وذكر محامي الشاب بريان فيراج في تعليقه على ما حصل: “أنا متأكد من أن فندق The Venetian، مثل كل الفنادق الكبرى، لديه سياسات وإجراءات مطبقة لتجنب شيء من هذا القبيل، ومع ذلك، فإن وجود سياسات وإجراءات مطبقة شيء، والتأكد من اتباعها شيء آخر”.

ويعمل النزيل على اتخاذ إجراء قانوني ضد الفندق وقد وصف الحادث الذي تعرض له موكله بالخطير، الذي لا يمكن التهاون به.

ويقول الموظفون في منتجع The Venetian وهو من فئة خمس نجوم وتتراوح أسعار الغرف فيه ما بين 250 دولار إلى 2500 دولار لليلة، إنهم لم يعلموا كيف دخل العقرب إلى غرفة الفندق.