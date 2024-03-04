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ما حقيقة إعادة الكويت منح التأشيرات لمواطني إيران وسوريا والعراق وأفغانستان؟

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ما حقيقة إعادة الكويت منح التأشيرات لمواطني إيران وسوريا والعراق وأفغانستان؟

وطن – نفت وزارة الداخلية الكويتية عبر صفحتها على منصة “إكس” الأنباء التي تتحدث عن فتح التأشيرات لبعض الدول مثل سوريا وإيران والعراق.

وجاء في تغريدة الداخلية: “غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة الداخلية بفتح التأشيرات لبعض الدول المذكورة فيها”.

وأوضحت الوزارة الكويتية أنه “في حال صدور أية قرارات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية”.

بيان حول فتح التأشيرات بالكويت

وتابع البيان: “نهيب بالجميع تحري الدقة في تداول الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية”.

وكان بعض مستخدمي “إكس” قد تناقلوا أنباء فتح باب تأشيرات الزيارة لعدد من الدول في المنطقة.

وتضمنت الدول التي تناقلتها تلك الأنباء المنفية: “فتح تأشيرة الكويت إلى إيران وسوريا والعراق وأفغانستان”.

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وسائل إعلامية كويتية شهيرة نقلت الأنباء

وطالب بعض المتابعين بمحاسبة وسائل إعلام كويتية شهيرة قامت بنقل تلك الأنباء وعلق علي الصواع: “ليش مايتم محاسبة الجرائد الرسميه وصحف الاكترونيه عن الاخبار الغير صحيحه احنا شعب منين نعرف….؟؟؟”.

وكتب وليد: “طالما الخبر غير صحيح يفترض بوزارة الداخلية تحاسب صحيفة الرأي لأنها أول من نشر الخبر”.

وعلقت الكاتبة هيفاء السنعوسي: “أتمنى محاسبة المنصات الإخبارية الإلكترونية التي تثير الشائعات والفتن وتستفز الشعب”.

وأضافت: “هم يتهافتون على سبق صحفي بأخبار كاذبة على حساب أمن الدولة. المشكلة يتابعهم الكثيرون، ويعتمدونهم كمصادر للأخبار، ومحرروها غير كويتيين”.

وتابعت: “تثقيف الناس مطلوب لاعتماد حسابكم، وحساب كونا كمصدريْن للخبر”.

وكانت بعض وسائل الإعلام الكويتية المعروفة قد تناقلت أنباء تتحدث عن السماح باستقبال طلبات الزيارة والالتحاق بعوائل من 7 دول وهم السورية واليمنية والباكستانية والأفغانية والعراقية والإيرانية والسودانية.

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ما حقيقة إعادة الكويت منح التأشيرات لمواطني إيران وسوريا والعراق وأفغانستان؟

ما حقيقة إعادة الكويت منح التأشيرات لمواطني إيران وسوريا والعراق وأفغانستان؟

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