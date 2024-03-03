مشهد حير العلماء.. شاهد ما فعله دولفين بالقرش الأضخم في العالم بأقل من دقيقتين

وطن – وثق مقطع فيديو تداوله عشاق الطبيعة والحيوانات البحرية مشهداً مذهلاً لدولفين ضخم وهو يقوم بمهاجمة سمكة قرش بيضاء كبيرة ويبتلع أجزاء منها، قبل أن يهرب سريعاً في أقل من دقيقتين قبالة ساحل جنوب أفريقيا في ظاهرة أذهلت العلماء ومتابعي الفيديو.

ومنذ عام 2015، قامت مجموعة من اثنين من الحيتان القاتلة تدعى “Port and Starboard” بمهاجمة أسماك القرش البيضاء بالقرب من الرأس الغربي. وأصبح الأمر سيئًا للغاية لدرجة أن أسماك القرش البيضاء فرت من المنطقة بحثًا عن الأمان، واختفت تقريباً من المنطقة.



دولفين يفترس القرش الأبيض

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية نقلاً عن علماء فإن الحدث الذي وقع قبالة ساحل خليج “موسيل” في جنوب أفريقيا يقدم رؤى جديدة حول السلوك المفترس لحيتان الأوركا- وهي نوع من الدلافين.

في حين تم توثيق حيتان الأوركا سابقًا وهي تصطاد أسماك القرش والدلافين وحتى الحيتان بمفردها، يُعتقد أن الحدث الذي تم الإبلاغ عنه حديثًا هو المرة الأولى المعروفة التي تقوم فيها حيتان أوركا وحيدة باصطياد أكبر الأسماك المفترسة في العالم.

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وقالت الدكتورة أليسون تاونر، من جامعة رودس، التي قادت البحث في هذا الاكتشاف: “عادة ما تتعاون الحيتان القاتلة، عندما تقوم بالصيد على الرغم من أنها تستطيع الصيد منفردة”.

وتابعت “كان الجانب غير المعتاد هو رؤية الحوت القاتل Starboard، وهو يصطاد سمكة قرش بيضاء بمفرده وفي إطار زمني سريع بشكل ملحوظ.”

وتم نشر الفيديو الذي تم التقاطه بتاريخ، 18 يونيو 2023، في المجلة الأفريقية لعلوم البحار.

ورغم أنه تم توثيق سلوك “حيتان الأوركا” في الصيد لأسماك القرش والثدييات البحرية سابقًا، إلا أن الحدث الذي تم الإبلاغ عنه حديثًا يعد الأول من نوعه الذي يُظهر حيتان الأوركا تنفيذ عملية اصطياد لأكبر الأسماك المفترسة في العالم بمفردها.

كيفية الافتراس

ويقول التقرير إن الحوت “أمسك بالزعنفة الصدرية اليسرى لسمكة القرش ودفعها للأمام عدة مرات قبل أن ينتزع أحشائها في النهاية”.

وبعد دقائق شوهد الدولفين وفي فمه “قطعة دموية من الكبد بلون الخوخ”. كما تم توثيق الهجوم من قبل باحثين وسائحين على متن سفينة أخرى كانت تعمل في أنشطة الغوص في قفص أسماك القرش.

وأفاد الباحثون أن جميع الأحداث الأخرى المسجلة في المنطقة والتي تتضمن الحيتان القاتلة التي تفترس أسماك القرش تضمنت ما بين اثنين إلى ستة حيتان أوركا، واستغرقت عادةً حوالي ساعتين.

ومع ذلك، في حين أن ستاربورد-نوع الدلفين- كان قادراً على قتل القرش الأبيض الكبير الصغير- الذي يقدر طوله بحوالي 2.5 متر ووزنه حوالي 100 كجم – بمفرده، يشير الفريق إلى أنه قد يحتاج إلى التعاون مع الآخرين للتعامل مع الفريسة الأكبر حجماً.

وكشفت الأبحاث السابقة التي أجراها الفريق كيف أن Port وStarboard – سُميتا بهذا الاسم لأن زعانفهما الظهرية منحنية في اتجاهين متعاكسين – كانتا تصطادان معًا قبالة سواحل جنوب إفريقيا في السنوات الأخيرة.

وقد أثارت أنشطتهم مخاوف من إمكانية نزوح أنواع مختلفة من أسماك القرش، بما في ذلك أسماك القرش البيضاء الكبيرة، من المواقع الساحلية.

الحوت القاتل

وقال الدكتور بريمو ميكاريلي، المؤلف المشارك للدراسة الجديدة من مركز دراسات القرش وجامعة سيينا، والذي شهد هجوم ستاربورد، إن رؤية الحوت القاتل وهو يحمل كبد سمكة قرش بيضاء كبيرة عبر السفينة التي كان عليها كان أمرًا لا يُنسى.

لكنه أضاف: “على الرغم من خوفي من هذه الحيوانات المفترسة، إلا أنني أشعر بقلق متزايد بشأن توازن البيئة البحرية الساحلية”.