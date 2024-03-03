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زلة لسان جورجينا تكشف موعد اعتزال رونالدو!

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زلة لسان جورجينا تكشف موعد اعتزال رونالدو

وطن – كشفت “زلة لسان” العارضة جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن موعد اعتزال لاعب نادي النصر السعودي. 

وظهرت جورجينا في مقطع فيديو مؤخرًا وهي تمشي على المنصة في عرض أزياء خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس، حيث ارتدت فستانًا رياضيًّا باللون الأحمر، محملًا بتوقيع رونالدو.

وظهرت عبارة مكتوبة على ظهر الفستان: “إلى حب حياتي.. كريستيانو رونالدو”.

فيما نشرت صحيفة “as” الإسبانية فيديو لجورجينا رودريغيز وهي تتحدث مع إحدى عارضات الأزياء خلال مشاركتها في أسبوع الموضة بباريس، زاعمة أنها تتحدث عن موعد اعتزال النجم البرتغالي، حيث قالت: “سنة أخرى ربما اثنتان لا أعرف”.

ودائمًا ما يتجنب رونالدو الحديث عن موعد اعتزاله أو تحديده. ويؤكد دائمًا أنه ما زال لديه المزيد لتقديمه في الملعب ومع منتخب بلاده.

وقبل أيام قليلة، قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي للكرة القدم إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف ريال سعودي (8 آلاف دولار)، بسبب حركته الغير أخلاقية تجاه جماهير الشباب في الدوري السعودي الممتاز.

وأشار الاتحاد السعودي إلى قبول شكوى نادي الشباب ضد رونالدو بعدما ثبت أن النجم البرتغالي خالف المادة رقم (1-57) من لائحة لجنة الانضباط.

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وأضاف البيان أنه تقرر إيقاف رونالدو مباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع إلزام اللاعب بسداد غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لخزينة اتحاد الكرة السعودي.

ويشمل قرار العقوبة أيضا إلزام النجم البرتغالي بسداد 20 ألف ريال سعودي لنادي الشباب تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.

وأكد البيان أن هذه العقوبة غير قابلة للطعن أو الاستئناف وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

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