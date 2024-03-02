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طعن 4 مصلين وعراك عنيف في أحد مساجد الأردن.. فيديو يوثق الواقعة

بقلم
عراك في مسجد بالأردن

وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثّق لحظة تعرض أربعة مصلين في مسجد الصحابة في الأردن لعملية طعن.

وشوهد في مقطع الفيديو، شخص وهو يدخل المسجد ويلوح بسلاح أبيض، وكان يتحدث بانفعال شديد مع المصلين.

بعد ذلك، أقدم بعض المصلين بمحاولة السيطرة على المسلح، عبر الهجوم عليه بالكراسي.

وتحول الأمر إلى اشتباك واسع داخل المسجد، فيما أخذ المصلون يطاردون المهاجِم بعدما فرّ من أمامهم، ثم اختفى الجميع عن عدسة كاميرا المراقبة التي وثّقت الواقعة.

بيان أمني

في سياق متصل، صدر بيان عن مديرية الأمن العام استعرض تفاصيل ما حدث، قائلا إن شخصًا ثلاثينيًّا يُعاني من أمراض نفسية اقتحم مسجد الصحابة.

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وأضاف البيان أن هذا المسلح قام بالاعتداء بواسطة أداة حادة على أربعة من المصلين أُصيبوا بجروح سطحية.

وأشار البيان،إلى أنه تم إسعاف المصابين بالمستشفى وحالتهم العامة جيدة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط الشخص وبوشرت التحقيقات.

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