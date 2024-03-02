حلمي بكر مات مسموماً والمتهم زوجته .. ضجة في مصر!

وطن – يتصدّر اسم الموسيقار حلمي بكر حديث الشارع المصري على منصات التواصل الاجتماعيّ، بعد الإعلان عن وفاته، وسط اتهامات لزوجته سماح القرشي بقتله، بعدما أثبتت التحاليل أنه مات مسموماً. بحسب مصادر عائلية ومقربة من الراحل

وأصدر المستشار مرتضى منصور بياناً كشف فيه عن ملابسات وتفاصيل وفاة الموسيقار حلمي بكر.

وأكد منصور أنه سيتقدم ببلاغ ضد سماح القرشي يتهمها فيه بقتل حلمي بكر بعدما أثبتت التحاليل وفاته مسموماً.

مرتضى منصور: حلمي بكر مات مسموماً وسماح القرشي قتلته

وقال مرتضى منصور في بلاغه: ” توفي إلى رحمة الله الملحن الكبير حلمي بكر التي رفضت زوجته إيداعه في أحد مستشفيات القاهرة وكان علاجه على نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية. وتم خطفه رغم حالته الصحية وإيداعه بإحدى قرى مركز كفر صقر بلا رعاية أو عناية في الوقت التي تركته زوجته في منزل والدتها في الشرقية، وإقامتها هي ونجلتها في منزله المملوك له في الجيزة”.

وأضاف: “تم نقل المرحوم حلمي بكر إلى المستشفى بالشرقية وقد أبلغ الدكتور المعالج بأنه وصل المستشفى وهو يعاني من حالة تسمم. لذلك بصفتي وكيلًا عن نجله الوحيد هشام سأتقدم ببلاغ ضد زوجته أتهمها فيه بقتله”.

ووجه منصور تحذيراً لسماح القرشي قال فيه: “وأنصح هذه السيدة بعدم حضور جنازته أو عزائه لأن عائلته ومحبيه وأصدقاءه في حالة غليان”.

من جانبه أكد هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر عن تقديم بلاغ ضد سماح القرشي زوجة والده الراحل بتهمة قتله. قائلاً إنه أوكل المستشار مرتضى منصور في تقديم بلاغ ضد زوجة أبيه بتهمة القتل. مضيفاً: “أنا والدي توفي لكن حقه هيرجع”.

نجل حلمي بكر : فوضت #مرتضى_منصور في القيام بإجراءات دفن جثمان والدي pic.twitter.com/TWXDnOl9M8 — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 2, 2024

مصطفى كامل: ستتضح كل الأمور للرأي العام

من جانبه، قال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل إنه منذ أكثر من شهر وهو يطالب بظهور الموسيقار حلمي بكر من مكانه في الشرقية، لعلاجه خاصة أن كل أوراقه جاهزة لتنفيذ علاجه، ولكن لم يستجب أحد.

"لكل الناس اللي كانت سايباه".. أسرة حلمي بكر تتهم أرملته بالقتل: أهملت في رعايته ووصل المستشفى مسمومًا.. ومصطفى كامل ينعيه منفعلًا.#العربية_مصر pic.twitter.com/yg3jEk08tS — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) March 1, 2024

وأضاف مصطفى كامل أن “إخوات حلمي بكر هيتتجننوا بسبب وفاته بهذا الشكل وكل حاجة هتبان للرأي العام”.

وقال إنه “طالب من نجل حلمي بكر أن يحضر لمصر لأنه صاحب الحق في المطالبة بوالده وإحضاره للقاهرة لتلقي العلاج”.

أزمات حلمي بكر الصحية

تعرض الموسيقار الكبير حلمي بكر تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الأزمات.

في يناير 2023، أعلن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها إلى العناية المركزة. إذ كان يعاني وقتها من مشكلة احتباس للمياه في الجسم ومشاكل في الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، بالإضافة إلى مشاكل في القلب.

ظل حلمي بكر داخل العناية المركز لأيام، قبل خروجه من العناية إلى غرفة عادية. ثم عودته مجددا إلى العناية بعد انخفاض نسبة الأكسجين.

بعد أن تحسنت حالته الصحية خرج من المستشفى 12 فبراير 2023، بعد فترة علاج دامت 24 يوما.

في أكتوبر الماضي تعرض الموسيقار الكبير لأزمة أخرى بعد أن قام باتهام مدير أعماله بسرقته والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، مستغلا مرضه، وذلك بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك.

اكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص. وبعد تلك الواقعة بدأت تسوء حالة الموسيقار الصحية من جديد بشكل كبير، بعد معاناته من مشاكل في القلب، أثرت على حركة قدمه بشكل كبير.

ويعتبر الموسيقار الكبير حلمي بكر واحدا من أشهر نجوم الفن ممن اشتهروا عنهم كثرة زيجاتهم، الأمر الذي جعله يلقب بشهريار الفن نظرا لكثرة زيجاته.