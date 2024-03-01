حرب يوم الغفران: وثائق مفرج عنها تكشف تفاصيل صفقة أسرى الحرب الإسرائيلية مع سوريا

وطن – أصدر الأرشيف الإسرائيلي وثائق جديدة توضح بالتفصيل دور وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر في تقديم قائمة بأسرى الحرب الإسرائيليين الذين تحتجزهم سوريا . وساعدت هذه الخطوة في تمهيد الطريق لتبادل الأسرى وفك اشتباك القوات في المسرح الشمالي.

ويأتي الكشف الإسرائيلي عن هذه الوثائق بعد أيام من كشف مصر، وثائق نادرة من حرب أكتوبر 1973، التي خاضتها ضد إسرائيل.وبعد مرور خمسين عاماً على ما سُمي بـ “حرب يوم الغفران”.

وعلى الرغم من التوقيع على وقف إطلاق النار في 24 أكتوبر 1973، بقيت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الأراضي المصرية والسورية بفضل المكاسب التي تحققت بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته الدول العربية يوم السبت 6 أكتوبر 1973 – يوم الغفران الذي يزعم الإسرائليون أنه أقدس يوم في تاريخ اليهود.

وتناولت الوثائق أيضاً حرب الاستنزاف في سوريا، وتسلل التنظيمات الفلسطينية من لبنان، بما في ذلك الهجوم في معالوت، والمحادثات والمراسلات بين رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية، والرد الإسرائيلي على الضغوط الأميركية.

وتتعلق المنشورات أيضاً بالأجواء العامة العاصفة، والضغوط التي تمارسها عائلات أسرى الحرب والمعتقلين، وبروز حركة معارضة للانسحاب من هضبة الجولان.

صداع في رأس غولدا ماثير

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن التعبئة المستمرة وإعادة تسليح القوات الإسرائيلية ساهمت في حدوث صداع لرئيسة الوزراء غولدا مائير بينما كانت حكومتها تتصارع مع قضايا السياسة الداخلية والخارجية.

وفي أكتوبر 1973، بدأت إسرائيل ومصر المناقشات حول تبادل أسرى الحرب، وتم تنفيذ انسحاب القوات الإسرائيلية وعمليات التبادل في نوفمبر قبل التوقيع على اتفاقية فض الاشتباك في يناير 1974.

وأضاف المصدر أن وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر كان مصمماً على لعب دور بارز في الجولة القادمة من المفاوضات بين إسرائيل وأعدائها، وذلك جزئياً في محاولة للسيطرة على علاقة الاتحاد السوفييتي مع الدول العربية.

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الخط البنفسجي

وبحسب الصحيفة ثبت أن التعامل مع السوريين هو مهمة أكثر صعوبة. وكانت سوريا، تحت هيمنة الرئيس حافظ الأسد، عازمة على انسحاب إسرائيل إلى ما بعد الخط البنفسجي، وهو خط وقف إطلاق النار بين البلدين بعد حرب الأيام الستة في عام 1967. ولكنها رفضت، رغم ذلك، أن تقدم لإسرائيل قائمة بأسماء الأشخاص الذين السجناء الذين أسرتهم أو السماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارتهم.

أبلغت إسرائيل كيسنجر أنه لا يمكن إجراء أي مناقشات للانسحاب إلا إذا تم تسليم قائمة السجناء، مصحوبة بزيارات للصليب الأحمر.

التاريخ يعيد نفسه

وبعد إبرام الصفقة مع مصر، كان لا يزال هناك 131 إسرائيليًا في عداد المفقودين من الجبهة السورية، ويعتبرون أسرى حرب.

وتابع المصدر أن عمليات تبادل الأسرى السابقة التي قامت بها إسرائيل مع الدول المجاورة تظهر أن التاريخ يعيد نفسه في إشارة إلى صفقت تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية الآن .

وأدت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة في وسائل الإعلام العربية إلى رد فعل كئيب وغاضب بين الجمهور الإسرائيلي، وفي النهاية قدمت إسرائيل شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء. أبلغت حكومة مئير السوريين، من خلال الولايات المتحدة والصليب الأحمر، بأنها مستعدة للسماح لـ 15.000 من سكان مرتفعات الجولان السورية ونقل المواقع السورية التي استولت عليها خلال الحرب إلى الأمم المتحدة، كل ذلك مقابل عودة الأسرى.

ورقة مساومة

وفهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي كانت مسؤولة عن الحفاظ على الاتصالات في ذلك الوقت مع الصليب الأحمر، كيف تم استخدام السجناء كورقة مساومة من قبل السوريين.

وكتب مسؤول في وزارة الخارجية، مردخاي كدرون، أن السوريين يعرفون قيمة التمسك بالإسرائيليين.

وفي ديسمبر 1973، نظم كيسنجر مؤتمر جنيف للسلام، والذي كانت إسرائيل مترددة في حضوره حتى يتم حل قضية الأسرى مع سوريا.

وفي 16 ديسمبر، صرح مئير أن إسرائيل لن تشارك إلا إذا تم تقديم قائمة من قبل السوريين. وأدى رفض السوريين للحضور إلى انتشار شائعات عن مقتل جميع السجناء، مما أدى إلى مزيد من الاحتجاجات في إسرائيل.

وبحلول يناير من عام 1974، بينما كانت حكومة مئير تحاول إبرام اتفاقها مع مصر، وكان كيسنجر يتنقل بين إسرائيل والقاهرة كجزء من دوره في المفاوضات. وأظهرت الوثائق التي نشرها الإرشيف الإسرائيلي أنه في 13 كانون الثاني (يناير)، نقل نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ييغال ألون أن كيسنجر كان مسافراً أيضاً إلى دمشق، حيث تم التلميح إلى أن السوريين قد يكونون على استعداد للتفاوض.

وقال ألون إن إسرائيل يجب أن تضغط على كيسنجر ليخبر السوريين أن إسرائيل مستعدة لمناقشة الانسحاب بشرط تسليم قائمة السجناء وضمان زيارات الصليب الأحمر.

وكانت إسرائيل تأمل أيضًا في تثبيت وقف إطلاق النار الهش، الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول، والذي انتهكه السوريون مرارًا وتكرارًا. وتعرضت المواقع العسكرية في مرتفعات الجولان الإسرائيلية للقصف المستمر، وكذلك المستوطنات المدنية.

كيسنجر في دمشق

وفي 20 يناير/كانون الثاني، توجه كيسنجر إلى دمشق للقاء الأسد، الذي ادعى أن ظروف السجناء الإسرائيليين كانت جيدة وأنه إذا أرادت إسرائيل التوصل إلى اتفاق، فيجب أن يكون هناك انسحاب كبير للقوات الإسرائيلية من مرتفعات الجولان.

وكان كيسنجر يعلم أن الإسرائيليين سيرفضون مثل هذه الصفقة، لكنه قرر تقديمها كمناورة افتتاحية في المفاوضات.

وتظهر الوثائق الأرشيفية التي تم نشرها أن الرئيس المصري أنور السادات بعث برسالة إلى جولدا مائير بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسوريا.

واشتبهت إسرائيل في أن هذا كان جزءاً من الضغوط الأمريكية للمساعدة في رفع الحظر النفطي الذي تفرضه الدول العربية على الولايات المتحدة، والذي كان يسبب اضطراباً داخلياً. وكان رد مائير على السادات بأن محنة السجناء لا تزال محور التركيز الرئيسي وحجر عثرة رئيسي يمنع إسرائيل حتى من النظر في مطالب السوريين.

لعبة البينج بونج

على الرغم من لعبة البينج بونج الدبلوماسية التي تلت ذلك، بحلول 3 فبراير، أبلغ مئير الحكومة الإسرائيلية أن كيسنجر اقترح أن تقترح إسرائيل خط ترسيم جديد بين إسرائيل وسوريا بمجرد حصول كيسنجر على قائمة السجناء في حوزته.

وتقرر إبلاغ كيسنجر بأنه لن يُسمح للحكومة بتقديم حل إقليمي إلا بعد استلامه القائمة وضمان زيارات الصليب الأحمر.

وفي 5 فبراير، اقترح كيسنجر على الأسد أن تقوم سوريا، في البداية، بتقديم عدد السجناء قبل نقل قائمة الأسماء إلى السفارة السورية في واشنطن العاصمة.

وبعد زيارة الصليب الأحمر، ستقترح إسرائيل حلاً للانسحاب. وكان كيسنجر يحاول أيضاً تخفيف الحظر النفطي بعد أن أبلغه السعوديون أن سوريا تبقي على الحظر للضغط على الإسرائيليين.

وأجبرت الضغوط الأميركية، إلى جانب السعودية ومصر الأسد على الموافقة على تسليم قائمة أسماء السجناء.

وفي 7 فبراير 1974، تلقى كيسنجر رسالة من السوريين مفادها أنهم يحتجزون حوالي 65 أسير حرب، وتم نقل الرسالة إلى مائير في القدس.

وبعد أسابيع قليلة من القلق الداخلي داخل إسرائيل بشأن النتيجة، اجتمع القادة العرب، بما في ذلك السادات والأسد، في قمة، وفي 19 فبراير 1974، وصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية ومصر إلى واشنطن ومعه قائمة السجناء وسلموا قائمة السجناء. أرسله في ظرف مختوم إلى كيسنجر.

ووعدوا برفع الحظر النفطي في غضون أسبوعين، وبعد أسبوع واحد، التقى كيسنجر مرة أخرى بالأسد، الذي ضمن زيارات الصليب الأحمر ووافق على تسليم كيسنجر القائمة إلى الإسرائيليين.

ورغم أن تبادل قائمة الأسرى كان عاملاً رئيسياً في المضي قدماً بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا. ومع ذلك، بعد مرور خمسين عاما، لا تزال الدولتان رسميا في حالة حرب.