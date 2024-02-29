الرئيسية » الهدهد » محمد مناصرة.. منفذ عملية عيلي ضابط في المباحث الخاصة بالشرطة الفلسطينية (فيديو)

محمد مناصرة.. منفذ عملية عيلي ضابط في المباحث الخاصة بالشرطة الفلسطينية (فيديو)

بقلم
محمد مناصرة.. منفذ عملية عيلي ضابط في المباحث الخاصة بالشرطة الفلسطينية

وطن – قتل مستوطنان في عملية إطلاق نار وقعت عند محطة وقود مستوطنة “عيلي” بين مدينتي نابلس و رام الله مساء اليوم، الخميس، فيما اتضح أن المنفذ هو “محمد مناصرة” الضابط بالشرطة الفلسطينية من مخيم قلنديا.

وتحدثت مصادر عبرية عن إصابة مستوطنين بجروح خطيرة مؤكدةً أنهم في حالة حرجة ليعلن عن وفاتهم فيما بعد، تبع ذلك حالة استنفار لقوات الاحتلال في المحيط المستوطنة بعد عملية إطلاق النار.

فيما كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن هوية منفذ العملية، وهو الشهيد الضابط بالشرطة الفلسطينية محمد مناصرة من مخيم قلنديا، الذي ارتقى بعد تنفيذه عملية إطلاق النار على مدخل مستوطنة عيلي وقتل 2 من المستوطنين.

وبحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال، فإن هجوم بإطلاق النار تم على محطة وقود في مستوطنة “عيلي” بين مدينتي رام الله ونابلس.

وأشارت الإذاعة، إلى إن محطة الوقود ذاتها قُتل فيها 4 مستوطنين في هجوم سابق منذ حوالي 8 أشهر.

تفاصيل عملية عيلي

وقال مراسل قناة الجزيرة “حسان مسعود” إن المعلومات الأحدث تشير إلى أن المستوطنين الاثنين قتلا برصاص مجموعة من المقاومين الفلسطينيين، الذين هاجموا مستوطنة “عيلي” الواقعة على الطريق الواصل بين رام الله ومحافظة نابلس.

وبحسب الإعلام العبري، كانت صافرات الإنذار قد دوت في منطقة شمالي الضفة الغربية، تحذيرا من تهديد أمني ووجود تسلل لمسلحين في المنطقة.

  • اقرأ أيضا:
عملية “عيلي” .. 4 قتلى من المستوطنين بضربةٍ موجعة بعد يوم من “كمين جنين” (شاهد)

وأظهر مقطع فيديو العشرات من عناصر قوات الاحتلال أمام محطة الوقود إلى جانب مصفحات عسكرية وسيارات إسعاف.


ومستوطنة عيلي كانت قد تعرضت في شهر حزيران الماضي، لعملية مشابهة أدت إلى مقتل 4 إسرائليين نتيجة إطلاق نار في ذات المنطقة التي شهدت عملية اليوم.

محمد مناصرة ضابط بالشرطة الفلسطينية نفذ عملية عيلي

وسارعت صحيفة”يديعوت أحرونوت” العبرية إلى القول أن منفذ العملية ضابط شرطة فلسطيني يدعى “محمد مناصرة” من مخيم قلنديا بالقرب من القدس.

وتم إطلاق سراح مناصرة عام 2019 من سجن عوفر، حيث قضى عقوبة بالسجن وهو ينتمي إلى حركة فتح، وأمضى-بحسب المصدر- بعض الوقت في السجون الإسرائيلية في الماضي.

واستشهد مناصرة في مكان الهجوم في بالي، على يد أفيعاد غازبر ، أحد أصحاب مطعم “حمص إلياهو” في محطة الوقود، والذي كان عائداً من الخدمة الاحتياطية في خان يونس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد منفذ عملية عيلي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

قد يعجبك أيضاً

زفاف أسطوري لابن أغنى رجل بالهند يحضره مشاهير العالم بينهم إيفانكا وبيل غيتس

زفاف أسطوري لابن أغنى رجل بالهند يحضره مشاهير العالم بينهم إيفانكا وبيل غيتس

تلذذ بتصوير هتك عرض ضحاياه.. 99 امرأة وراء الإعدام لطبيب نساء مصري

تلذذ بتصوير هتك عرض ضحاياه.. 99 امرأة وراء الإعدام لطبيب نساء مصري

شروق ابنة الضابط ابتزتها بصور حساسة.. قصة انتحار طالبة العريش نيرة صلاح التي هزت مصر

شروق ابنة الضابط ابتزتها بصور حساسة.. قصة انتحار طالبة العريش نيرة صلاح التي هزت مصر

فؤاد كوثر ينشر مشاهد من اجتماعات وأماكن حساسة بالسعودية ويكشف أسرارا جديدة

فؤاد كوثر ينشر مشاهد من اجتماعات وأماكن حساسة بالسعودية ويكشف أسرارا جديدة (فيديو)

محمد مناصرة.. منفذ عملية عيلي ضابط في المباحث الخاصة بالشرطة الفلسطينية

محمد مناصرة.. منفذ عملية عيلي ضابط في المباحث الخاصة بالشرطة الفلسطينية (فيديو)

هل حظرت قطر استيراد الخضراوات من الأردن؟.. بيان أحدث بلبلة واسعة

هل حظرت قطر استيراد الخضراوات من الأردن؟.. بيان أحدث بلبلة واسعة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior