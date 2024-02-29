محمد مناصرة.. منفذ عملية عيلي ضابط في المباحث الخاصة بالشرطة الفلسطينية (فيديو)

وطن – قتل مستوطنان في عملية إطلاق نار وقعت عند محطة وقود مستوطنة “عيلي” بين مدينتي نابلس و رام الله مساء اليوم، الخميس، فيما اتضح أن المنفذ هو “محمد مناصرة” الضابط بالشرطة الفلسطينية من مخيم قلنديا.

وتحدثت مصادر عبرية عن إصابة مستوطنين بجروح خطيرة مؤكدةً أنهم في حالة حرجة ليعلن عن وفاتهم فيما بعد، تبع ذلك حالة استنفار لقوات الاحتلال في المحيط المستوطنة بعد عملية إطلاق النار.

#عاجل| مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار وقعت عند محطة وقود مستوطنة “عيلي” بين مدينتي #نابلس و #رام_الله. pic.twitter.com/Y1ahPiIR6z — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 29, 2024

فيما كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن هوية منفذ العملية، وهو الشهيد الضابط بالشرطة الفلسطينية محمد مناصرة من مخيم قلنديا، الذي ارتقى بعد تنفيذه عملية إطلاق النار على مدخل مستوطنة عيلي وقتل 2 من المستوطنين.

الشهيد محمد مناصرة مٌنفذ العملية النوعية في مدينة نابلس والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين رداً على دماء غزة 🇵🇸 pic.twitter.com/juhuuGEFDD — غزة الآن – Gaza Now (@nowgnna) February 29, 2024

وبحسب ما أوردته إذاعة جيش الاحتلال، فإن هجوم بإطلاق النار تم على محطة وقود في مستوطنة “عيلي” بين مدينتي رام الله ونابلس.

وأشارت الإذاعة، إلى إن محطة الوقود ذاتها قُتل فيها 4 مستوطنين في هجوم سابق منذ حوالي 8 أشهر.

تفاصيل عملية عيلي

وقال مراسل قناة الجزيرة “حسان مسعود” إن المعلومات الأحدث تشير إلى أن المستوطنين الاثنين قتلا برصاص مجموعة من المقاومين الفلسطينيين، الذين هاجموا مستوطنة “عيلي” الواقعة على الطريق الواصل بين رام الله ومحافظة نابلس.

#فيديو| مساجد مخيم قلنديا تنعى الشهيد المقدسي محمد مناصرة والذي ارتقى عقب تنفيذه عملية مستوطنة “عيلي” التي أسفرت عن مقتل مستوطنين صهيونيين pic.twitter.com/6Sboyw1XNb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 29, 2024

وبحسب الإعلام العبري، كانت صافرات الإنذار قد دوت في منطقة شمالي الضفة الغربية، تحذيرا من تهديد أمني ووجود تسلل لمسلحين في المنطقة.

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وأظهر مقطع فيديو العشرات من عناصر قوات الاحتلال أمام محطة الوقود إلى جانب مصفحات عسكرية وسيارات إسعاف.

محمد مناصرة ضابط بالشرطة الفلسطينية نفذ عملية عيلي

ومستوطنة عيلي كانت قد تعرضت في شهر حزيران الماضي، لعملية مشابهة أدت إلى مقتل 4 إسرائليين نتيجة إطلاق نار في ذات المنطقة التي شهدت عملية اليوم.

وسارعت صحيفة”يديعوت أحرونوت” العبرية إلى القول أن منفذ العملية ضابط شرطة فلسطيني يدعى “محمد مناصرة” من مخيم قلنديا بالقرب من القدس.

منفذ عملية عيلي: الشهيد الضابط بالشرطة الفلسطينية محمد مناصرة من مخيم قلنديا ارتقى بعد تنفيذه عملية اطلاق النار على مدخل مستوطنة عيلي بين نابلس ورام الله والتي ادت لمقتل ٢ من المستوطنين.. pic.twitter.com/TyXAQ9XyXh — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) February 29, 2024

وتم إطلاق سراح مناصرة عام 2019 من سجن عوفر، حيث قضى عقوبة بالسجن وهو ينتمي إلى حركة فتح، وأمضى-بحسب المصدر- بعض الوقت في السجون الإسرائيلية في الماضي.

الضابط الشهيد البطل محمد مناصرة الذي استشهد في عملية مستوطنة عيلي pic.twitter.com/Hef4bGLVmI — خبرني Khaberni (@khaberni) February 29, 2024

واستشهد مناصرة في مكان الهجوم في بالي، على يد أفيعاد غازبر ، أحد أصحاب مطعم “حمص إلياهو” في محطة الوقود، والذي كان عائداً من الخدمة الاحتياطية في خان يونس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد منفذ عملية عيلي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.