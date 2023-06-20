عملية “عيلي” .. 4 قتلى من المستوطنين بضربةٍ موجعة بعد يوم من “كمين جنين” (شاهد)

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وطن – بعد يومٍ من الضربة المؤلمة التي تلقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، استقبلت “اسرائيل”، عصر الثلاثاء، ضربة مؤلمة أخرى، بمقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بجروحٍ متفاوتة الخطورة، بعملية إطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون في محطة وقود إسرائيلية قرب مستوطنة “عيلي”، الواقعة بين مدينتي نابلس ورام الله.

مقتل 4 مستوطنين بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة “عيلي”

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن الشبهات تشير إلى أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان، في حين جرى “تحييد” الآخر وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى استشهاد المنفذ.

مشاهد جديدة من محيط مكان عـــمـــلــية مستوطنة "عيلي" والتي أدت لمقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين. pic.twitter.com/R6PbvlDaR9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 20, 2023

وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز “إم 16”.

وقال جيش الاحتلال إن منفذي العملية وصلوا إلى محطة وقود بالقرب من مستوطنة “عيلي” وأطلقوا النار، مما أدى إلى مقتل أربعة مستوطنين وإصابة عدد آخر.

وأضاف الجيش أن مستوطنا كان في الموقع “قام بتحييد أحد المنفذين”.بحسب ynet العبري

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وأضاف جيش الاحتلال أن قواته “تواصل ملاحقة مشتبه بهم آخرين ونصبوا حواجز في المنطقة”.

أحد منفذي عملية عيلي الشهيد مهند شحادة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن أحد منفذي عملية مستوطنة “عيلي” هو الشهيد مهند شحادة من بلدة عوريف جنوب نابلس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قائد فرقة الضفة وقائد “لواء بنيامين” وقادة آخرون، أجروا تقييما للوضع بعد عملية “عيلي”.

كما ذكرت وسائل اعلام عبرية أنّ زير المالية بتسلئيل سموتريتش في طريقه إلى مكان العملية.

وتضاربت الأنباء عن عدد منفذي العملية، فبينما قالت بعض وسائل الاعلام العبرية أن عددهم 2، ذكر القناة 13 العبرية أنّ 3 مسلحين ببنادق M16 نفذوا العملية، أحدهم ارتقى في اشتباك مسلح والآخران انسحبا من المكان.

فيديو جديد.. لحظة تنفيذ عــملــية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة "عيلي" بين نابلس ورام الله، والتي أدت إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة 3 آخرين. pic.twitter.com/bAKLFKwR5X — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 20, 2023

وقالت مصادر عبرية، إنه إلى جانب البندقية الرشاشة، تم العثور على سكّين في مركبة منفذي العملية.

وجاءت العملية بعد يوم من وقوع آليات عسكرية اسرائيلية في كمين محكم نصبته المقاومة الفلسطينية في جنين الإثنين، ما ادى لإصابة 7 جنود بجروحٍ متفاوتة الخطورة، وإعطاء عدد من الأليات، جراء تفجير عدد كبير من العبوات الناسفة التي زرعها المقاومون.

واستشهد ستة فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 100 آخرين منهم 22 بجروح بين خطيرة وحرجة، جراء العدوان الاسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.