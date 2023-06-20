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عملية “عيلي” .. 4 قتلى من المستوطنين بضربةٍ موجعة بعد يوم من “كمين جنين” (شاهد)

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن أحد منفذي عملية مستوطنة "عيلي" هو الشهيد مهند شحادة من بلدة عوريف جنوب نابلس

كتب أنس السالم
تنفيذ عملية عيلي
مشهد يظهر لحظة تنفيذ عملية عيلي
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وطن – بعد يومٍ من الضربة المؤلمة التي تلقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، استقبلت “اسرائيل”، عصر الثلاثاء، ضربة مؤلمة أخرى، بمقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بجروحٍ متفاوتة الخطورة، بعملية إطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون في محطة وقود إسرائيلية قرب مستوطنة “عيلي”، الواقعة بين مدينتي نابلس ورام الله.

مقتل 4 مستوطنين بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة “عيلي” 

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن الشبهات تشير إلى أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان، في حين جرى “تحييد” الآخر وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى استشهاد المنفذ.

وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز “إم 16”.

أحد منفذي عملية اطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي"
أحد منفذي عملية اطلاق النار قرب مستوطنة “عيلي”

وقال جيش الاحتلال إن منفذي العملية وصلوا إلى محطة وقود بالقرب من مستوطنة “عيلي” وأطلقوا النار، مما أدى إلى مقتل أربعة مستوطنين وإصابة عدد آخر.

وأضاف الجيش أن مستوطنا كان في الموقع “قام بتحييد أحد المنفذين”.بحسب ynet العبري

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موقع عملية مستوطنة عيلي
مكان تنفيذ عملية مستوطنة عيلي

وأضاف جيش الاحتلال أن قواته “تواصل ملاحقة مشتبه بهم آخرين ونصبوا حواجز في المنطقة”.

أحد منفذي عملية عيلي الشهيد مهند شحادة

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن أحد منفذي عملية مستوطنة “عيلي” هو الشهيد مهند شحادة من بلدة عوريف جنوب نابلس.

الشهيد مهند شحادة أحد منفذي عملية اطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي"
الشهيد مهند شحادة أحد منفذي عملية اطلاق النار قرب مستوطنة “عيلي”

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قائد فرقة الضفة وقائد “لواء بنيامين” وقادة آخرون، أجروا تقييما للوضع بعد عملية “عيلي”.

قائد فرقة الضفة وقائد "لواء بنيامين" وقادة آخرون أجروا تقييما للوضع بعد عملية "عيلي"
قائد فرقة الضفة وقائد “لواء بنيامين” وقادة آخرون يجرون تقييما للوضع بعد العملية

كما ذكرت وسائل اعلام عبرية أنّ زير المالية بتسلئيل سموتريتش في طريقه إلى مكان العملية.

وتضاربت الأنباء عن عدد منفذي العملية، فبينما قالت بعض وسائل الاعلام العبرية أن عددهم 2، ذكر القناة 13 العبرية أنّ 3 مسلحين ببنادق M16 نفذوا العملية، أحدهم ارتقى في اشتباك مسلح والآخران انسحبا من المكان.

وقالت مصادر عبرية، إنه إلى جانب البندقية الرشاشة، تم العثور على سكّين في مركبة منفذي العملية.

وجاءت العملية بعد يوم من وقوع آليات عسكرية اسرائيلية في كمين محكم نصبته المقاومة الفلسطينية في جنين الإثنين، ما ادى لإصابة 7 جنود بجروحٍ متفاوتة الخطورة، وإعطاء عدد من الأليات، جراء تفجير عدد كبير من العبوات الناسفة التي زرعها المقاومون.

واستشهد ستة فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب 100 آخرين منهم 22 بجروح بين خطيرة وحرجة، جراء العدوان الاسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

المصدروسائل اعلام عبرية - تويتر - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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