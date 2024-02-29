تزامنًا مع سحب لواء المظليين.. اعترافات لجنود إسرائيليين توثّق فشل جيش الاحتلال في غزة

وطن – وثّق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهداف حربه الهمجية على قطاع غزة.

ونقل التقرير، عن جنود إسرائيليين قولهم إن جيش الاحتلال لم يجد حلا منهجيا للعثور على أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وأضاف الجنود، أنَّ إخراج مقاتلي المقاومة الفلسطينية من الأنفاق ما يزال التحدي الأكبر لجيش الاحتلال.

صعوبة القضاء على حماس

وأكد جنود إسرائيليون للصحيفة أنه سيكون من الصعب للغاية تحقيق الهدف الإسرائيلي المعلن عنه بـ”تدمير حماس”، معربين عن قلقهم من أن تراكم ما وصفوه بـ “الانتصارات التكتيكية” قد لا يؤدي لنصر دائم في غزة.

وأضاف الجنود، أن الانتصار على حركة حماس لن يتم إلا بالقضاء على شبكة الأنفاق، وذلك ما يبدو غير ممكن.

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تساؤلات لجنود إسرائيليين

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن جندي إسرائيلي يعمل في خان يونس، قوله إن العديد من الجنود يتساءلون عن الهدف من جهودهم في ظل غياب خطة واضحة، لا سيما أن الحكومة الإسرائيلية لا تملك خطة دقيقة لما بعد الحرب عن غزة.

وقال عسكريون إسرائيليون، إن حركة حماس تحاول قتل القوات الإسرائيلية بوضع شراك خداعية في المباني بجميع أنحاء غزة.

وأوضح العسكريون أن تكتيكات حماس القتالية تتضمن استخدام أدوات تتراوح بين القذائف الصاروخية إلى الأصوات المسجلة للمحتجزين وهم يطلبون المساعدة لجذب القوات الإسرائيلية إلى الفخاخ.

وأوضحت الصحيفة أن فرقا من مقاتلي حماس نفذوا هجمات منسقة، حيث تحاول إحدى المجموعات منع وحدة إسرائيلية متقدمة.

في حين تقوم مجموعة أخرى بمهاجمتها من الجناح لإيقاع خسائر بشرية، ثم يختفون في المباني المدمرة أو في متاهة الأنفاق.

وقال قادة ومحللون إسرائيليون للصحيفة إن حماس استخلصت الدروس خلال فترة الهدنة الإنسانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتحولت إلى هجمات الكر والفر من قبل مجموعات صغيرة من رجلين أو 3 رجال، وأحيانا فرد واحد فقط.

سحب لواء المظليين

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت أن جيش الاحتلال سحب لواء المظليين من قطاع غزة، وحلّت محله قوات أخرى.

ولم تقدم الإذاعة ولا الجيش تفاصيل بشأن عدد وعتاد لواء المظليين، الذي سبق خروجه من غزة سحب قوات أخرى.