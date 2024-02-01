للمرة الأولى.. انسحاب كامل لجيش الاحتلال من شمالي وغربي محافظتي غزة والشمال

وطن – كشفت تقارير عن مزيد من الانسحابات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأوردت قناة “trt” خبرًا أفادت فيه بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من شمالي وغربي محافظتي غزة والشمال، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عمليته البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

#عاجل | انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من شماليّ وغربيّ محافظتَي غزة والشمال لأول مرة منذ بدء عمليته البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي pic.twitter.com/9o3RGsnBC5 — TRT عربي (@TRTArabi) February 1, 2024

سحب اللواء الخامس احتياط

جاء ذلك في أعقاب سحب اللواء الخامس احتياط التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة غزة، ليبقى لواء احتياطي واحد فقط في القطاع.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن لواء الاحتياط الخامس غادر غزة، زاعمة أنه أنهى مهمته، وذلك ضمن مواصلة جيش الاحتلال تقليص قوات الاحتياط الإضافية في قطاع غزة.

اقرأ أيضا:

وأضافت أن هذا اللواء قاتل في الأسابيع الأخيرة، في شمال قطاع غزة ضمن الفرقة 162، مدعية أنه سيطر على الشريط الساحلي غرب مدينة غزة.

وحتى الآن، لا يزال هناك لواء احتياطي واحد فقط في غزة، لواء المظليين 646 في خانيونس.

وفي الأسابيع الأخيرة أعلن الاحتلال سحب أعداد من قواته من قطاع غزة، وخاصة جيش الاحتياط.

حشد كبير من قوات الاحتياط

وسبق أن حشد جيش الاحتلال 360 ألفا من قوات الاحتياط للمشاركة في الحرب على غزة، بهدف المشاركة في المعارك البرية التي بدأت في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.