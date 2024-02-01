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للمرة الأولى.. انسحاب كامل لجيش الاحتلال من شمالي وغربي محافظتي غزة والشمال

بقلم
انسحاب جيش الاحتلال من غزة

وطن – كشفت تقارير عن مزيد من الانسحابات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأوردت قناة “trt” خبرًا أفادت فيه بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من شمالي وغربي محافظتي غزة والشمال، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عمليته البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

سحب اللواء الخامس احتياط

جاء ذلك في أعقاب سحب اللواء الخامس احتياط التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة غزة، ليبقى لواء احتياطي واحد فقط في القطاع.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن لواء الاحتياط الخامس غادر غزة، زاعمة أنه أنهى مهمته، وذلك ضمن مواصلة جيش الاحتلال تقليص قوات الاحتياط الإضافية في قطاع غزة.

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وأضافت أن هذا اللواء قاتل في الأسابيع الأخيرة، في شمال قطاع غزة ضمن الفرقة 162، مدعية أنه سيطر على الشريط الساحلي غرب مدينة غزة.

وحتى الآن، لا يزال هناك لواء احتياطي واحد فقط في غزة، لواء المظليين 646 في خانيونس.

وفي الأسابيع الأخيرة أعلن الاحتلال سحب أعداد من قواته من قطاع غزة، وخاصة جيش الاحتياط.

حشد كبير من قوات الاحتياط

وسبق أن حشد جيش الاحتلال 360 ألفا من قوات الاحتياط للمشاركة في الحرب على غزة، بهدف المشاركة في المعارك البرية التي بدأت في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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