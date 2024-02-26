تفاصيل إضرام ضابط أمريكي النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية.. رسالة إلى فلسطين

وطن – أقدم رجل يُرجح أنه ضابط شرطة على إضرام النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، حسبما أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء بالمدينة فيتو ماجيولو، إن ضباط وكالة الخدمة السرية الأمريكية أخمدوا الحريق خارج السفارة، في شمال غرب واشنطن، موضحًا أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى قريب مصابا بجروح تهدد حياته ولا يزال في حالة حرجة.

تفاصيل الواقعة

وقام الرجل على تصوير الاحتجاج، وبثه مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي Twitch، فيما قالت الشرطة إنها استجابت للحادث وأظهر مقطع الفيديو رجلاً يسير باتجاه السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وأضاف: “لن أكون متواطئاً بعد الآن في الإبادة الجماعية.. أنا على وشك المشاركة في عمل احتجاجي شديد”.

A man sets himself on fire outside Israeli embassy in DC pic.twitter.com/8tkZJ2Rkhn — Cedar News (@cedar_news) February 25, 2024

ووقف الرجل أمام بوابات السفارة، ووضع هاتفه جانباً ليصور وهو يغمر نفسه بسائل شفاف من زجاجة معدنية. ثم أشعل النار في نفسه وهو يصرخ “فلسطين حرة” حتى سقط على الأرض.

وأظهر الفيديو ضباط إنفاذ القانون يقتربون منه قبل وقت قصير من اشتعال النيران. ويمكن سماع أحدهم خارج الكاميرا وهو يقول: “هل يمكنني مساعدتك يا سيدي؟” ثم سارع الضباط لأكثر من دقيقة لإخماد النيران.

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وفي أعقاب ذلك، تمت إزالة الفيديو واستبداله برسالة تفيد بأن القناة انتهكت إرشادات Twitch. وكان هذا هو الفيديو الوحيد الذي تم نشره على الحساب، الذي كان يحمل العلم الفلسطيني كصورة رئيسية له.

وفي الفيديو، كان الرجل يرتدي الزي العسكري ويعرف عن نفسه بأنه ضابط في القوات الجوية الأمريكية.

ويتطابق الاسم الذي استخدمه في الفيديو مع ملف شخصي على LinkedIn لضابط في القوات الجوية في الخدمة الفعلية ومقره في تكساس. في حين لم تؤكد السلطات الأمريكية هوية الرجل.

وفي أعقاب الواقعة، قامت الشرطة، بالتحقيق في مركبة مشبوهة قريبة بحثًا عن متفجرات، لكن شون هيكمان، المتحدث باسم الشرطة، قال إنه تم تطهير مكان الحادث.

وكان ضباط الخدمة السرية ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات يعملون مع وحدة الذخائر المتفجرة في واشنطن.