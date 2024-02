تفاصيل إضرام ضابط أمريكي النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية.. رسالة إلى فلسطين

وطن – أقدم رجل يُرجح أنه ضابط شرطة على إضرام النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، حسبما أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء بالمدينة فيتو ماجيولو، إن ضباط وكالة الخدمة السرية الأمريكية أخمدوا الحريق خارج السفارة، في شمال غرب واشنطن، موضحًا أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى قريب مصابا بجروح تهدد حياته ولا يزال في حالة حرجة.

وقام الرجل على تصوير الاحتجاج، وبثه مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي Twitch، فيما قالت الشرطة إنها استجابت للحادث وأظهر مقطع الفيديو رجلاً يسير باتجاه السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وأضاف: “لن أكون متواطئاً بعد الآن في الإبادة الجماعية.. أنا على وشك المشاركة في عمل احتجاجي شديد”.

A man sets himself on fire outside Israeli embassy in DC pic.twitter.com/8tkZJ2Rkhn

— Cedar News (@cedar_news) February 25, 2024