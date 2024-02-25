مفاجأة.. حفيظ دراجي يكشف عن مدرب الجزائر الجديد وقيمة راتبه (شاهد)

وطن – بعد أسابيع من الأخذ والرد والجدل بخصوص المدرب الجديد لمنتخب الجزائر لكرة القدم كشف الإعلامي الجزائري والمعلق في قنوات “بي ان سبورتس” القطرية حفيظ دراجي، عن هوية المدرب الجديد الذي سيقود العارضة الفنية للخضر، خلفا لـ “جمال بلماضي” الذي أعلن استقالته مؤخراً بطلب من الاتحاد الجزائري.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم ” الفاف”، قد استقر على تعيين البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، بعد أن كان المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو مرشحاً بقوة لتولي هذا المنصب.

حفيظ دراجي يكشف عن مدرب الجزائر الجديد

وأوضح دراجي في مقطع فيديو بثه موقع “وين وين” الرياضي، بأن آخر المستجدات حصرت المنافسة بين جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا وفلاديمير بيتكوفيتش، الذي أشرف على منتخب سويسرا لـ 7 سنوات كاملة.

وقال حفيظ دراجي إن هناك أسماء كثيرة وعديدة طرحت على الساحة الكروية في الجزائر وحتى في الخارج عن المدرب الجديد للمنتخب، بعد الحديث عن 5 أو 6 مدربين، واستقر الحال يوم الجمعة الماضي على المدربين : البرتغالي بيسيرو والبوسني الكرواتي بيتكوفيتش.

واستدرك أن المستجدات تتغير كل لحظة وهناك مد وجزر بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمدربين المحتملين للإشراف على المنتخب الجزائري.

ولكن أغلبية التوقعات-حسب قوله- تتوجه نحو بيتكوفيتش المدرب السابق للمنتخب السويسري لمدة 7 سنوات.

راتب مدرب منتخب الجزائر الجديد

وقال دراجي إن المهمة لن تكون سهلة بالنسبة للمدرب الجديد للأخضر.

ويعتقد أن الراتب الذي سيتقاضاه المدرب بيتكوفيتش يزيد بنحو ألفين يورو عن راتبه مع منتخب سويسرا، الذي نجح في قيادته إلى ثمن نهائي يورو 2016 وثمن نهائي كأس العالم روسيا 2018 وربع نهائي يورو 2020″.

فسخ التعاقد مع بلماضي

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم ” الفاف”، قد أعلن عن فسخ تعاقده مع المدرب الجزائري جمال بلماضي، بعد فشله في قيادة المنتخب الجزائري للأدوار الإقصائية في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

وأفادت تقارير بأن المدرب جمال بلماضي قد غادر الجزائر ولم يوقع على ورقة إقالته مع المنتخب الجزائري، رغم توقيع طاقمه المعاون له، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مستحقاته المالية.

ويستعد المنتخب الجزائري الذي يلقب بـ “الأخضر” بعد الإخفاق للمرة الثانية على التوالي في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، لتصفيات كأس العالم على مستوى القارة السمراء في شهر يونيو/ حزيران القادم.