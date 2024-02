ناشطة بحرينية توظّف إصابتها بالسرطان سعيا لإطلاق سراح والدها المعتقل وإيقاف حرب غزة

وطن – قالت مريم الخواجة، الناشطة البحرينية الدنماركية البارزة في مجال حقوق الإنسان، إنها تستخدم تشخيص إصابتها بالسرطان في الدعوة إلى إطلاق سراح والدها المعتقل، ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي إعلان بالفيديو على موقع إكس، قالت خواجة إنها علمت في 30 يناير أنها مصابة بسرطان الغدد الليمفاوية هودجكين، المرحلة الثالثة من سرطان الدم.

Some of you may have noticed that I have been somewhat absent in the past couple of weeks.. I explain why here and hope you will join me in my action#FreeAlKhawaja #FreePalestine #DKPol #cancer pic.twitter.com/SRAg3La9uX

— Maryam Alkhawaja (@MARYAMALKHAWAJA) February 19, 2024