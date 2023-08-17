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معتقل بحريني طالبت 12 منظمة حقوقية إدارة بايدن بالتدخل لإطلاق سراحه.. من هو؟

المعتقل يبلغ من العمر 61 عامًا ويعتبر أحد المدافعين البحرينيين البارزين عن حقوق الإنسان وقد سُجن في عام 2011 بعد قيادته احتجاجات سلمية دعت إلى الحريات الأساسية في المملكة

كتب سالم حنفي
معتقل بحريني طالبت 12 منظمة حقوقية إدارة بايدن بالتدخل لإطلاق سراحه.. من هو؟
عبد الهادي الخواجة
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وطن- كتبت أكثر من 12 منظمة لحقوق الإنسان، رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ، تدعو حكومة الولايات المتحدة للضغط على السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن عبد الهادي الخواجة.

وعبد الهادي ، 61 عامًا ، هو أحد المدافعين البحرينيين البارزين عن حقوق الإنسان الذي سُجن في عام 2011 بعد قيادته احتجاجات سلمية دعت إلى الحريات الأساسية في المملكة.

ويرتبط احترام حقوق الإنسان ارتباطًا وثيقًا بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ويهدد استمرار الاحتجاز والوفاة المحتملة لمدافع بحريني بارز عن حقوق الإنسان هذه المصالح، وجاء في الرسالة أن وضع الخواجة المحفوف بالمخاطر يتطلب استجابة عاجلة.

وقالت المنظمات الموقعة على الرسالة: “نطلب بكل احترام أن تستفيد الولايات المتحدة من شراكتها الأمنية الوثيقة ونحث السلطات البحرينية على الإفراج عن الخواجة على الفور ودون قيد أو شرط، وضمان توفير الرعاية الطبية المنقذة للحياة لمنع وقوع مأساة وشيكة”، وفق موقع ميدل إيست آي.

ومن الموقعين منظمات مثل منظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش ، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان.

المعتقل البحريني عبد الهادي الخواجة
المعتقل البحريني عبد الهادي الخواجة

المعتقل مُضرب عن الطعام

وينظم الرجل البحريني الدنماركي حاليًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على حبسه والرفض المستمر لتزويده بالرعاية الطبية الأساسية أثناء احتجازه.

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وقالت ابنته مريم الخواجة، عبر حملة #FreeAlKwaja ، إنه في فبراير الماضي، نُقل إلى العيادة في سجن جو بسبب مشكلة قلبية ملحة.

وبحسب ابنته ، أوصى الطبيب بنقل عبد الهادي على وجه السرعة إلى طبيب قلب، لكن السلطات لم تستجب لهذا الأمر.

وذكرت مريم أن رجلاً بلباس مدني في المرفق الطبي أصر على تقييد يديه وإعادته إلى السجن. وبحسب ابنته، يعتقد عبد الهادي أن رفض حجز موعده جاء لمعاقبته لأنه احتج على تقييده بالسلاسل.

والعام الماضي ، تعرض عبد الهادي لاتهامات جديدة ، بما في ذلك مزاعم بأنه أهان أحد حراس السجن وكسر كرسيًا بلاستيكيًا عندما حرم من حق أن تزوره بناته في السجن.

وفي يناير / كانون الثاني، أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الثانية تهمة تحطيم الكرسي.

يُشار إلى أن في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، صدر حكم بإدانة وتغريم الخواجة في قضيتين منفصلتين، وذلك إثر محاكمة جائرة.

وتستهدف السلطات البحرينية عبد الهادي “الخواجة” منذ فترة طويلة بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، وهو يقضي حاليًا حكمًا جائرًا بالسجن مدى الحياة بسبب دوره في الانتفاضة الشعبية في البحرين عام 2011.

ويُعتبر عبد الهادي الخواجة سجين رأي، وينبغي الإفراج عنه فورًا وبدون قيد أو شرط، وفق منظمة العفو الدولية.

المصدرموقع ميدل إيست آي، رصد وتحرير وطن

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