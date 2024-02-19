مسألة وقت.. الحسين عموتة سيرحل عن تدريب نشامى الأردن لهذا السبب (فيديو)

وطن- أعلن المدرب المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب نشامى الأردن، أنه سيناقش مع الاتحاد الأردني مسألة رحيله عن المنتخب بعد عدة شهور لظروف عائلية.

وقال المدرب عموتة في مقابلة صحفية مع القناة الثانية المغربية بشأن مسألة رحيله عن منتخب نشامى الأردن بعد تحقيقه الإنجاز التاريخي بالوصول إلى نهائي كأس آسيا 2023، ” لقد بدأت بالفعل مناقشة مسألة الرحيل عن تدريب منتخب الأردن”.

رحيل الحسين عموتة عن منتخب نشامى الأردن

وأضاف المدرب عموتة، ” لكن لن أرحل الآن، لكن بعد ثلاثة أو أربعة أشهر لأن عقدي ما زال سارياً، نظراً لأنني أواجه بعض الظروف الصعبة التي تتطلب تواجدي مع عائلتي في المغرب”.

Ammouta : "I am negotiating to leave Jordan due to my family situation" pic.twitter.com/DJvMOg1vbM — 11LIONS.NL🦁 (@11LionsNL) February 19, 2024

كما وتابع مدرب النشامى، ” لم أتوصل لأي عروض من أي فريق أو منتخب بعد كأس آسيا، وأنا أحترم العقد الذي يربطني بالاتحاد الأردني ما زال ساري المفعول، كل ما هناك أنني قد أغادر منتخب الأردن بسبب ظروف عائلتي”.

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الإنجاز التاريخي لمنتخب نشامى الأردن

ودخل المدرب المغربي الحسين عموتة تاريخ الكرة الأردنية، بعد نجاحه في قيادة منتخب نشامى الأردن إلى المباراة النهائية من النسخة ال18 لبطولة كأس آسيا 2023، لأول مرة في تاريخ النشامى.

لكن الأمر لم يكتمل بالتتويج باللقب بعد خسارته أمام مستضيف البطولة وصاحب الأرض منتخب قطر العنابي، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، جاءت من 3 ركلات جزاء تحصل عليها العنابي في المباراة، لينجح هداف وأفضل لاعب في البطولة أكرم عفيف في تسجيلهم داخل المرمى.

كما وأصبح الحسين عموتة ثالث مدرب عربي ينجح في الوصول إلى نهائي كأس آسيا في تاريخ البطولة القارية، بعد المدربين السعوديين ناصر الجوهر وخليل الزياني.

يذكر بأن الحسين عموتة مدرب منتخب النشامى قد تعرض لانتقادات واسعة من قبل وسائل الإعلام الأردنية قبيل بطولة كأس آسيا 2023 قطر، على صعيد الهزائم التي تعرض لها في المباريات الودية مع المنتخبات الآسيوية.