مسألة وقت.. الحسين عموتة سيرحل عن تدريب نشامى الأردن لهذا السبب (فيديو)

وطن- أعلن المدرب المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب نشامى الأردن، أنه سيناقش مع الاتحاد الأردني مسألة رحيله عن المنتخب بعد عدة شهور لظروف عائلية.

وقال المدرب عموتة في مقابلة صحفية مع القناة الثانية المغربية بشأن مسألة رحيله عن منتخب نشامى الأردن بعد تحقيقه الإنجاز التاريخي بالوصول إلى نهائي كأس آسيا 2023، ” لقد بدأت بالفعل مناقشة مسألة الرحيل عن تدريب منتخب الأردن”.

وأضاف المدرب عموتة، ” لكن لن أرحل الآن، لكن بعد ثلاثة أو أربعة أشهر لأن عقدي ما زال سارياً، نظراً لأنني أواجه بعض الظروف الصعبة التي تتطلب تواجدي مع عائلتي في المغرب”.

Ammouta : "I am negotiating to leave Jordan due to my family situation" pic.twitter.com/DJvMOg1vbM

— 11LIONS.NL🦁 (@11LionsNL) February 19, 2024