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انتهى الوقت وتوقفت الحياة.. كندا تستجيب لطلب لجوء طفلة فلسطينية من غزة بعد وفاتها

بقلم
لجوء طفلة فلسطينية إلى كندا

وطن – كشفت اللاجئة الفلسطينية في كندا سمر الخضور، أن السلطات الكندية أصدرت التصريح اللازم لإحضار ابنتها المريضة من غزة بعد وفاتها بأسبوعين.

وقالت قناة “سي بي سي نيوز” في كندا، إن الأم الفلسطينية اللاجئة سمر الخضور، تقدمت بطلب إلى وزارة الخارجية الكندية قبل سنوات قليلة لإحضار ابنتها المريضة من غزة إلى كندا، لكن ابنتها توفيت قبل صدور التصريح.

ونقلت القناة عن “الخضور” أنها لم تتمكن من رؤية ابنتها (13 عامًا) والتي تعاني من شلل دماغي وكانت تقيم مع أقارب لها في غزة، منذ عام 2017.

وقالت الخضور إن ابنتها لجأت إلى الكنيسة مع أقاربها عندما بدأ الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى أن ابنتها كانت في حاجة ماسة لتناول أدوية وأطعمة خاصة بسبب مرضها.

وذكرت أن احتياجات ابنتها لم تتوفر بسبب الاحتلال الإسرائيلي لغزة، وتدهورت حالتها الصحية مؤخرا، ما أدى إلى وفاتها.

وأوضحت أنه بعد أسبوعين من وفاة ابنتها، أصدرت وزارة الخارجية الكندية تصريحا يسمح بإحضارها من غزة.

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معاناة قاتلة لأصحاب الأمراض المزمنة في غزة

يُشار إلى أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ضاعفت من معاناة أصحاب الأمراض المزمنة بفعل غياب الرعاية الصحية نتيجة تدمير المرافق اللازمة والنقص الحاد في الأدوية والكوادر الطبية المتخصصة.

وسبق أن حذرت وزارة الصحة في غزة، من أن 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة لا يتلقون أدويتهم جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فضلا عن أن عدد منهم كانوا يواجهون صعوبة بالحصول على أدويتهم قبل الحرب جراء الحصار.

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