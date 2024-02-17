دير البلح.. زفاف فلسطيني يتحدى القصف والحصار وسط غزة (فيديو)

وطن – أقام نازحون في مخيم داخل دير البلح وسط قطاع غزة زفافاً وصف بأنه يتحدى القصف والحصار الإسرائيلي الوحشي بعد 134 يوماً على الحرب المستمرة.

وتحت عنوان: “هنفرح حتى لو في خيمة” ظهر نازحون وهم يقيمون زفافا لعروسين داخل ملعب الدرة الواقع غربي دير البلح رغم تواصل الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع المحاصر.

وشارك النازحون العروسين فرحتهما، وأعدّوا لهما طعام العرس، تأكيدًا لوحدة وتماسك أبناء الشعب الفلسطيني في الأفراح والأتراح.

فيديو يوثق فرحة عروسين بزفافها في مركز لإيواء النازحين بمنطقة دير البلح رغم القصف والحصار والقتل المستمر لسكان قطاع غزة. pic.twitter.com/8NLPc41PYL — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 17, 2024

“من رحم المعاناة”

ونقل موقع الجزيرة مباشر عن إحدى المشاركات بالفرح قولها: “اليوم حبينا نكسر روتين القتل والدمار لأنه من رحم المعاناة”.

وأضافت السيدة الفلسطينية: “بدنا نطلع فرح لأهل غزة، من حقنا نعيش ومن حقنا نفرح زينا زي غيرنا، وحتى لو في خيمة هنفرح”.

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وتابعت: “العالم لازم يطلع إلنا ويرحمنا شوية ويحاول يوقف هاي الحرب عشان الناس ترجع تعيش حياتها”.

وذكر مشارك آخر بالزفاف الفلسطيني في دير البلح: “اليوم جايين نشارك أهل غزة رغم الحرب والظروف الصعبة ونخفف عنهم الألم والمعاناة اللي بنعيشها”.

حركة نزوح عكسية من رفح

وشهدت رفح حركة نزوح عكسية نحو وسط وأجزاء أخرى من قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت المدينة في ظل تهديد متواصل من الاحتلال بشن هجوم بري واسع فيها.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت مساء الجمعة قرارها في الطلب المستعجل المقدم من جنوب أفريقيا بشأن الوضع في رفح.

وقالت المحكمة الدولية إن التطورات في رفح “تهدد بكابوس إنساني وعواقب إقليمية لا توصف”، وطالبت إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.