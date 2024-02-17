النوم أقل من 5 ساعات في الليلة .. لن تتخيل الخطر على حياتك!

وطن – توصلت دراسة جديدة إلى أنّ النوم حوالي 5 ساعات في الليلة قد يرفع خطر الإصابة بالجلطة والنوبة القلبية بنسبة 70 بالمئة.

ووجد الباحثون، أن النساء في منتصف العمر اللاتي ينمن أقل من 5 ساعات كل ليلة يزداد لديهن خطر الإصابة بفشل القلب أو الجلطة الدماغية بنسبة تصل إلى 75 بالمئة.

وتابع العلماء في جامعة “بيتسبرغ” في ولاية بنسيلفانيا في الولايات المتحدة، ما يقرب من 3000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 42 و52 عاماً على مدى 16 عاماً.

وكشف تحليل البيانات أن النساء اللاتي نمن بانتظام لأقل من خمس ساعات نوم في الليلة كن أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 75 بالمئة للإصابة بعدد من المشاكل القلبية الوعائية، بما في ذلك الجلطة الدماغية، النوبة القلبية، فشل القلب، ومرض الشريان التاجي.

بشكلٍ لافت، ظل هذا الارتباط صحيحاً حتى عندما تم أخذ عوامل أخرى محتملة في الاعتبار، مثل مؤشر كتلة الجسم والحالات الصحية الكامنة.

قال العلماء إن هذا قد يكون لأن قلة النوم يمكن أن ترفع ضغط الدم وتحفز مقاومة الأنسولين، مما يرفع خطر تلف الأوعية الدموية.

كما حذروا من أنه يرفع خطر السمنة – المعروفة بتأثيرها على صحة القلب، بسبب عدم تنظيم هرمونات الجوع والشبع في الجسم.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن يحصل الشخص من سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

النوم حوالي 5 ساعات في الليلة قد يرفع خطر الإصابة بالجلطة والنوبة القلبية

بين النساء اللاتي في منتصف العمر، تشير الاستطلاعات إلى أن حوالي نصفهن لا يحصلن على 7 ساعات الموصى بها من النوم كل ليلة.

النساء في هذه الفئة العمرية معرضات بالفعل لخطر متزايد من أمراض القلب.

ويمكن أن يتسبب انخفاض مستويات الإستروجين بعد سن اليأس في أن تصبح الأوعية الدموية أكثر صلابة، مما يعطل تدفق الدم إلى القلب.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للقلب Circulation، استخدمت بيانات من دراسة صحة المرأة عبر الأمة، التي تابعت آلاف النساء على مدى 22 عاماً.

تم تحديد النساء قبل انقطاع الطمث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 42 و52 عاماً في عام 1996 ثم تم تتبعهن على مدى الـ16 عاماً التالية.

خلال فترة الدراسة، تم الإبلاغ عن 200 حدث قلبي وعائي، منها 23 نتجت في وفاة.

تم تعريف “الأحداث القلبية الوعائية” على أنها احتشاء عضلة القلب – أو النوبة القلبية – أو النوبات القلبية أو تلقي العلاج لمرض الشريان التاجي.

أبلغت حوالي 10 بالمئة عن مشاكل في النوم كل ليلة. بينما قالت ربعهن إنهن يستيقظن عدة مرات خلال الليل.

وأبلغت ما مجموعه 363 أو 14 بالمئة – عن النوم أقل من 5 ساعات كل ليلة في المتوسط.

بينما قالت 760 أو 30 بالمئة – إنهن ينمن أكثر من ثماني ساعات كل ليلة.

وأبلغت غالبية النساء 1395 أو 55 بالمئة عن النوم حوالي ست ساعات وثلاثين دقيقة كل ليلة في المتوسط.

الأرق

كما أجرى العلماء تحليلًا ثانيًا نظر أيضًا في تقارير أعراض الأرق مثل صعوبة النوم، الاستيقاظ عدة مرات في الليل أو الاستيقاظ قبل الموعد المخطط له.

وكشفت النتائج أن اللاتي نمن لأقل من 5 ساعات في الليلة في المتوسط وعانين من أعراض الأرق أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع كن أكثر عرضة بنسبة 75 بالمئة للإصابة بأمراض القلب.

وتمت مقارنتهن بالنساء اللاتي نمن الكمية الموصى بها وقلن إنهن نادرًا ما عانين من أعراض الأرق.

وكتب مؤلفو الدراسة، بقيادة طبيبة القلب الدكتورة ريبيكا ثورستون: ‘أعراض الأرق، عندما تكون مستمرة عبر منتصف العمر أو تحدث مع قلة النوم، مرتبطة بخطر أعلى لأمراض القلب الوعائية بين النساء.’

ومن بين القيود التي شملتها الدراسة أن مدة النوم وأعراض الأرق تم الإبلاغ عنها ذاتيًا. ولم يتم مراقبتها بواسطة جهاز طبي مثل الساعة الذكية.

وتعتبر أمراض القلب القاتل رقم واحد للنساء في الولايات المتحدة، حيث تموت حوالي 300,000 امرأة من هذا كل عام.

فيما تعيش أكثر من 60 مليون امرأة في الولايات المتحدة مع شكل ما من أشكال أمراض القلب.