غضب بعد افتتاح معبد هندوسي في أبو ظبي: هدية من شيطان العرب لقاتل المسلمين

وطن – افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أكبر معبد هندوسي حجري تقليدي في الشرق الأوسط في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال مودي الذي يجري زيارة للإمارات هي الثالثة خلال ثمانية أشهر، إنها يشعر بالسعادة لكونه جزءًا من هذه اللحظة التي وصفها بـ”المقدسة”.

وقال مودي: “لقد كتبت دولة الإمارات اليوم فصلا ذهبيا في تاريخ البشرية”، معتبرًا أن هذا المعبد سيضخ طاقة جديدة في العلاقات بين الهند والإمارات.

المعبد الهندوسي في أبو ظبي

ويقع المعبد في منطقة أبو مريخة قرب الطريق السريع الذي يربط العاصمة أبو ظبي بإمارة دبي المجاورة، التي افتتحت -أيضا- معبدا هندوسيا العام الماضي.

وتبلغ مساحة المعبد 55 ألف متر مربع، ويعدّ أكبر معبد هندوسي مبني بالحجر التقليدي في الشرق الأوسط.

ومن المعروف أن الجالية الهندية في الإمارات تشكل أكبر جالية وافدة في هذا البلد الخليجي. ويبلغ عدد الهنود في الإمارات يبلغ نحو 3 ملايين و500 ألف.

وتعززت العلاقات بين البلدين تدريجيا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها مودي إلى الإمارات في 2015، وكانت الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء هندي للبلد الخليجي منذ أكثر من 30 عاما.

في سياق آخر، توافد عشرات الآلاف من الهنود إلى ملعب كرة قدم في أبو ظبي أمس للهتاف لمودي الذي يسعى للفوز بولاية ثالثة.

استاد الشيخ زايد يحتضن الجالية الهندية 🇮🇳 في الإمارات 🇦🇪 بمناسبة زيارة الرئيس مودي، يبدو أن مودي سيلقي كلمة على مواطنيه. pic.twitter.com/3HNt5rdhCg — أحمـد ⛈️ (@A_MQQ) February 13, 2024

وهذا الاحتفاء الإماراتي يأتي على الرغم من أنه منذ تولي مودي منصب رئيس الوزراء في 2014، ارتفع معدل التطرف الديني مع تهميش المسلمين الهنود الذين يشكلون نسبة 14% من إجمالي السكان البالغ تعدادهم مليار و42 مليون نسمة.

غضب من الإمارات

وأثارت الخطوة الإماراتية، حالة واسعة من الغضب بسبب جرائم القتل التي يرتكبها نظام مودي ضد الأقلية المسلمة في الهند.

فقال الناشط سلطان: ” متسامحين مع كل الديانات بس لا يتسامحون مع المسلمين وخصوصا الإسلام السني”.

الإمارات 🇦🇪 على موعد لافتتاح أول معبد هندوسي مبني بالحجارة في الشرق الأوسط وُضِع حجر الأساس للمعبد الهندوسي بأبوظبي في أبريل من عام 2019. وبعد 4 أعوام تقريبًا، أي في الأول من مارس سيتم الافتتاح " متسامحين مع كل الديانات بس لا يتسامحون مع المسلمين وخصوصا الاسلام السني 😉" pic.twitter.com/ZIdbEy5rut — سلطان (@sul6an_21) February 14, 2024

وكتب ناشط: “هدية جديدة من شيطان العرب لمودي وحكومته المتطرفة التي تستمر في قتل مسلمي الهند وإضطهادهم.. عجب أمر ابن زايد، تارة نظنه يهوديا ، وتارة يبدوا نصرانيا ، وحينا تكون الهندوسية أقرب إلى أفعاله ؟ الأكيد أنه ليس مسلما، لكنه محير في تقلبه وإلحاده”.

الإمارات بصدد إفتتاح ثاني معبد هندوسي على أراضيها!!

هدية جديدة من شيطان العرب لمودي وحكومته المتطرفة التي تستمر في قتل مسلمي الهند وإضطهادهم. عجب أمر إبن زايد ، تارة نظنه يهوديا ، وتارة يبدوا نصرانيا ، وحينا تكون الهندوسية أقرب إلى أفعاله ؟

الأكيد أنه ليس مسلما، لكنه محير في… pic.twitter.com/qlpO00P7Lw — العوضابي (@lwdby230) February 13, 2024

وتفاعل الصحفي صلاح بديوي: “رئيس وزراء الهند المتطرف براندرا مودي قاتل المسلمين يفتتح أكبر معبد هندوسي يعبد فيه بوذا في بلدة أبوظبي.. والهند تسلم إسرائيل مسيرات تستخدم في الحرب على غزة ومواني الإمارات باتت بديلا لباب المندب”.

رئس وزراء الهند المتطرف براندرا مودي قاتل المسلمين يفتتح اكبر معبد هندوسي يعبد فيه بوذا في بلدة ابوظبي …..والهند تسلم اسرائيل مسيرات تستخدم في الحرب على غزة ومواني الامارات باتت بديلا لباب المندب

لا اله الا الله محمد رسول الله pic.twitter.com/Gc0kaOEbka — صلاح بديوي (@bedewi1_s) February 14, 2024

وقال “فهد”: “هدية جديدة من الشيخ محمد بن زايد لمودي وحكومته المتطرفة التي تستمر في قتل مسلمي الهند واضطهادهم.”.