زوجة البغدادي تكشف تفاصيل مثيرة عن هوسه بالنساء وعلاقته بعائلته (فيديو)

وطن – نقلت إحدى وسائل الإعلام السعودية عن زوجة أبو بكر البغدادي “أسماء محمد”، سردها لتفاصيل وصفت بالمثيرة عن علاقة زعيم تنظيم داعش بعائلته وهوسه بالنساء.

وجاء ذلك بعد نحو 5 أعوام من مقتل البغدادي وذكرت زوجته المعتقلة في العراق بأول مقابلة لها، أن البغدادي كان له هوس بالنساء الأطفال اللواتي في عمر بناته.

وزعمت زوجة البغدادي للقناة السعودية أن زوجها القتيل الذي ارتبطت به عام 1999 كان يتنقل باستمرار، ولم تكن تراه إلا في ما ندر وكان قد اعتقل من قبل القوات الأميركية، من دون سبب في 2004.

وتابعت بأن أفكاره تغيرت بشكل تام بعد عامين من خروجه من السجن. ولفتت إلى أن حياتها معه لم تكن مستقرة منذ عام 2008.

كم عدد السبايا اللاتي كان يمتلكها "البغدادي" بخلاف زوجاته؟

زوجة #البغدادي أسماء محمد تكشف في #مقابلة_خاصة pic.twitter.com/3RC2TMosgW — العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 15, 2024

وقتل البغدادي في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأعلن حينها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فرقة كوماندوس من القوات الأميركية رصدته ولاحقته، إلا أن الأخير فجر نفسه مع زوجتيه وابنه.

زوجة زعيم #داعش أسماء محمد لــ #العربية: العائلة شعرت بخطر حقيقي بعد "خطبة الموصل".. و" #البغدادي" لم يعد مهتما سوى بأمنه الشخصي pic.twitter.com/pLR66qWpTn — العربية (@AlArabiya) February 15, 2024

أبو بكر البغدادي وهوسه بالنساء

وأوضحت أسماء محمد زوجة البغدادي أن زعيم تنظيم اداعش كان لديه أكثر من 10 سبايا إيزيديات وقد تزوج من طفلة لا تتجاوز من العمر 13 عاماً.

ولم يقتصر هوس النساء على البغدادي وحسب بل يمتد لقيادات التنظيم الإرهابي الذي حولوا ما يسمى “دولة الخلافة” إلى “دولة الهوس بالنساء”.

وأوضحت أسماء: “البغدادي وقادة التنظيم انساقوا وراء شهواتهم بشكل يتعدى حدود الإنسانية ورغم إصابة زعيم داعش بالسكري إلا أن هوسه لم يتوقف عن الرغبة بالنساء”.

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وكشفت زوجة زعيم التنظيم الإرهابي أن إبراهيم العواد، الذي عرف لاحقا بالبغدادي، كان يطمح إلى أن تصل دولته حتى روما في أوروبا. وأصابه الغرور بعد توسع سيطرته قبل أن ينهزم ويتراجع.

زوجة زعيم #داعش أسماء محمد لــ #العربية: #البغدادي مجرد من الإنسانية وإلا ما فخخ طفله.. وقادة التنظيم كانوا مهتمين بشهواتهم وأمنهم الشخصي pic.twitter.com/QIdDfB7aUx — العربية (@AlArabiya) February 15, 2024

من هو أبو بكر البغدادي؟

والبغدادي هو ابراهيم بن عواد بن ابراهيم بن علي، وشهرته أبو بكر البغدادي، ولد في 28 يونيو 1971 وكان أمير تنظيم ما كان يعرف بـ”دولة العراق الإسلامية” خلفا لأبي عمر البغدادي.

زوجة زعيم #داعش أسماء محمد لــ #العربية: العائلة شعرت بخطر حقيقي بعد "خطبة الموصل".. و" #البغدادي" لم يعد مهتما سوى بأمنه الشخصي pic.twitter.com/eHR0Ys1r2X — العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) February 15, 2024

وقام لاحقاً بإعلان الوحدة بين تلك الجماعات، وهي دولة العراق الإسلامية المسلحة ومنظمة “جبهة نصرة أهل الشام في سوريا” تحت اسم “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام”، “داعش”، وجميعها تنظيمات إرهابية.

زوجة زعيم #داعش أسماء محمد لــ #العربية: علاقتي بـ" #البغدادي" تأثرت سلبا بعدما زوج ابنتي أميمة بعمر 12 سنة ودون علمي pic.twitter.com/QymoyNlVdx — العربية (@AlArabiya) February 15, 2024

وفي عام 2011 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن أبا بكر البغدادي إرهابي عالمي ورصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله. وفي 16 ديسمبر 2016، زادت الولايات المتحدة المكافأة إلى 25 مليون دولار.