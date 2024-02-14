حفلة صاخبة على وقع الإبادة.. لقطات استفزازية لمستوطنين يرقصون على حدود غزة

وطن – انتشرت لقطات مصورة، وُصفت بأنها استفزازية، لعدد من المستوطنين وهم ينظمون حفلة صاخبة على الحدود مع قطاع غزة على وقع الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع.

وأقدم المستوطنون، على اعتراض شاحنات المساعدات الإنسانية لمنعها من الوصول إلى داخل القطاع، عملاً على تأزيم الأوضاع المعيشية في القطاع بشكل أكبر.

بشكل استفزازي.. إسرائيليون ينظمون حفلة صاخبة على الحدود مع غزة إضافة إلى اعتراضهم شاحنات المساعدات الإنسانية لمنعها من الوصول إلى داخل القطاع pic.twitter.com/4TWYVpXmcS — TRT عربي (@TRTArabi) February 14, 2024

ويواصل المستوطنون الإسرائيليون، عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر التظاهر أمام معبر “نيتسانا” لمنع دخل أى مساعدات طبية أو غذائية للمدنيين في القطاع المحاصر.

ويقوم مستوطنون متطرفون وذوو أسرى لدى المقاومة، باحتجاجات في الطرق المؤدية إلى معبري “كرم أبو سالم” و”نيتسانا”، لمنع مرور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

عرقلة إسرائيلية لوصول المساعدات

وسبق أن صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن إسرائيل تواصل عرقلة وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث الأممي، إنّ عشر عمليات مساعدات فقط وصلت لشمال غزة من أصل 61 عملية في شهر يناير/كانون الثاني، موضحًا أن معظم المساعدات التي وصلت إلى شمالي غزة تحوي على مواد غذائية.

وأضاف أن بعثات المساعدة إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية غالبا ما يتم منعها، مشيرا إلى أن هذه البعثات تحمل إمدادات المياه والنظافة.

الأكل من علف الحيوانات

وتؤكد العديد من التقارير، تضور الأهالي شمالي غزة جوعا ويحاولون سد رمق أطفالهم من خلال استخدام ما بقي بين أيديهم من علف الحيوانات.

وسبق أن حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن خطر المجاعة في قطاع غزة يزداد يوميًّا، مؤكدًا أن وصول المساعدات إلى مدينة غزة لا يكفي لمنع حدوث المجاعة.