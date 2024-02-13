هدية عيد الحب.. فستان من الذهب الخالص يحدث ضجة بالكويت (فيديو)

وطن – عرض صائغ كويتي فستاناً من الذهب الخالص بمناسبة عيد الحب “الفلانتين” الذي يصادف غداً 14 فبراير، في محله الواقع في سوق المباركية في العاصمة الكويت، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الصائغ “أبو يوسف” على حسابه الرسمي في انستغرام مقطع فيديو رصدته (وطن) لهذا الفستان الفريد من نوعه، واصفاً إياه بأحدث صيحات الموضة في الكويت.

فستان من الذهب بسعر خيالي

الصائغ الكويتي أشار في حديثه إلى أن الفستان الذهبي، سعره يبلغ 48 ألف دينار كويتي (حوالي 155 ألف دولار).

وللترويج للصفقة، أعلن أنه سيتم توفير صندوق وزهور وعبوة مجانية للمشترين حتى 17 فبراير.

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وعلى الرغم من الجاذبية المحتملة للفستان الذهبي كرمز للرفاهية والمكانة، إلا أنه لم يجد مشترياً بعد منذ طرحه لأول مرة في عام 2021، بسبب ثمنه الباهظ، وغرابته، رغم محاولات “أبو يوسف” الترويجية لبيعه.

وكتب الصائغ الكويتي في عرضه للفستان هذا العام، عبارة طريفة قال فيها إنه قام بغسل الفستان وعرضه بمناسبة عيد الحب. ووسع من قائمة المستهدفين بالشراء، بقوله إنه مناسب للأم والأخت والبنت بجانب الخطيبة والزوجة، بحسب الفيديو المتداول له.

وأثار الفيديو موجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء الكويت والعالم العربي.

وبينما أشاد البعض بابتكار فكرة الهدية وتفردها، انتقد آخرون السعر الباهظ، مشككين في ضرورة مثل هذا الإنفاق الباذخ في عيد الحب.