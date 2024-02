منخفض الوبل.. سيول تجرف أطفالا وانقطاع طرق رئيسية وتعليق الدراسة بجامعة صحار

وطن – في رصد لأحدث تطورات الحالة الجوية التي تضرب سلطنة عمان ودول خليجية ـ منخفض الوبل ـ، كشفت السلطات العمانية عن انجراف 3 أطفال عبر السيل بولاية الرستاق، وأصدرت الأرصاد العمانية تحذيرها الثالث بشأن غزارة الأمطار.

ويضرب منخفض جوي أطلق عليه النشطاء اسم “منخفض الوبل” عُمان ودول خليجية، وكانت هيئة الأرصاد بالسلطنة قد حذرت من غزارة الأمطار جراء هذا المنخفض وخاصة يوم ذروته ـ اليوم الاثنين ـ

وكشفت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، عن حادث انجراف ثلاثة أطفال في مجرى وادي بني غافر بولاية الرستاق.

وقالت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، إن فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة، تتواجد في الموقع للتعامل مع الحادث.

هذا وكشف تلفزيون سلطنة عمان أيضا، عن انقطاع عدد من الطرق الرئيسة التابعة لمحافظة الظاهرة جراء الحالة الجوية.

وهي: طرق عبري باتجاه الرستاق، ودوت باتجاه فدى، والسنينة الشارع العام، والخبيب باتجاه ينقل، والفتح باتجاه البريمي، وعبري باتجاه صحار، والمري باتجاه البريمي، وطريق الظويهرية باتجاه ضنك.

جامعة صحار من جانبها وجراء حالة الطقس التي تسبب بها المنخفض الجوي، قررت تعليق الدراسة وأن تكون الدراسة يوم غد، الثلاثاء، عن بعد.

كما تصدر وسم بعنوان “تعليق الدراسة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في إكس بسلطنة عمان.

وطالب العديد من العمانيين عبر الوسم السلطات بتعليق الدراسة غدا، الثلاثاء، بجميع محافظات السلطنة، وكذلك تمديد الإجازة للموظفين ليوم غد بسبب تأثيرات منخفض الوبل والحالة الجوية.

وأمس، الأحد، قررت السلطات العمانية أن يكون، اليوم الاثنين 12 فبراير، إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للسلطنة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص، في جميع محافظات عُمان باستثناء محافظتي ظفار والوسطى، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشرت الأرصاد العمانية، الاثنين، التنبيه رقم 3 بغزارة الامطار المحتملة على سلطنة عمان.

ونوهت الأرصاد العمانية بحسب البيان باستمرار غزارة الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد المحتمل هطولها خلال هذه الليلة وصباح يوم غد الباكر، حيث تتركز على محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية ومسقط والداخلية وأجزاء من جنوب الباطنة مع كميات أمطار تتراواح من 20 ـ 60ملم.

⚠️تنبيه رقم 3 بغزارة الأمطار المحتملة على سلطنة عمان خلال هذه الليلة وصباح غد الباكر.

⚠️alert 3 for heavy rainfall expected over Sultanate of Oman during this night and tomorrow early morning .#منخفض_الوَبل pic.twitter.com/miAcNxtLq7

— الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) February 12, 2024