الأرصاد العمانية تُصدر تنبيهها الأول بشأن منخفض الوبل.. تحذير هام

وطن – أصدرت الأرصاد العمانية ممثلة في هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، مساء السبت، تنبيهها الأول بشأن حالة الطقس والمنخفض الجوي الذي يضرب السلطنة ودول خليجية وأطلق عليه اسم “منخفض الوبل”.

وقالت “الأرصاد” في تنبيهها للعمانيين في بيانها الذي رصدته (وطن)، إن الأمطار الرعدية ستسقط بغزارة على السلطنة جراء المنخفض الجوي، وستكون مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد.

وسيكون محتمل هطولها على محافظات (مسندم وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة، وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية)، من مساء، غد الأحد ويوم الاثنين.

وتهيب هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية التي ستنتج عن منخفض الوبل، وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

⚠️تنبيه بغزارة الامطار المحتملة على سلطنة عمان من المحتمل ان تبدأ تاثيرات المنخفض الجوي من صباح يوم غد الأحد بتدفق وتشكل السحب مصحوبة بأمطار متفرقة رعدية على ان تكون غزارة الأمطار مساء يوم غد والله أعلم#منخفض_الوَبل pic.twitter.com/e7e1nijaxS — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) February 10, 2024

التنبيهات بشأن منخفض الوبل والحالة الجوية:

ـ هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد تتراوح بين 30 ـ 60 ملم تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب.

ـ هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها بين 15 ـ 35 عقدة (28ـ 64 كم بالساعة).

ـ ارتفاع موج البحر على سواحل محافظة مسندم وبحر عمان ويتراوح بين (1.5 ـ 3 متر).

ـ انخفاض الرؤية الأفقية خلال هطول الأمطار الرعدية.

حالة الطقس المتوقعة غداً في محافظات جنوب الباطنة وشمال الباطنة والبريمي والوسطى pic.twitter.com/ppneciHtkW — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) February 10, 2024

ونوهت الأرصاد العمانية في بيانها إلى أنه سيتم تحديث التنبيه بشأن منخفض الوبل خلال 24 ساعة إن استدعى الأمر.

كما نشرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة غداً في محافظات جنوب الباطنة وشمال الباطنة والبريمي والوسطى، ومحافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والداخلية والظاهرة، بالإضافة لمسندم ومسقط وظفار.

**مقطع متحرك للنموذج العددي العماني لتوقعات السحب والأمطار (للاستدلال)بدءً من يوم غد الأحد 11 فبراير 2024

⚠️ تدفق السحب الماطرة وفرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد تؤدي لجريان الأودية على المحافظات الشمالية#منخفض_الوَبل pic.twitter.com/AIfQscR5SM — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) February 10, 2024

وكانت الأرصاد العمانية قد نشرت قبل ساعات أيضا مقطع متحرك للنموذج العددي العماني لتوقعات السحب والأمطار (للاستدلال)بدءً من يوم غد الأحد 11 فبراير 2024.

حيث تدفق السحب الماطرة وفرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد تؤدي لجريان الأودية على المحافظات الشمالية.