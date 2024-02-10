الرئيسية » الهدهد » الأرصاد العمانية تُصدر تنبيهها الأول بشأن منخفض الوبل.. تحذير هام

الأرصاد العمانية تُصدر تنبيهها الأول بشأن منخفض الوبل.. تحذير هام

بقلم
الأرصاد العمانية تُصدر تنبيهها الأول بشأن منخفض الوبل

وطن – أصدرت الأرصاد العمانية ممثلة في هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، مساء السبت، تنبيهها الأول بشأن حالة الطقس والمنخفض الجوي الذي يضرب السلطنة ودول خليجية وأطلق عليه اسم “منخفض الوبل”.

وقالت “الأرصاد” في تنبيهها للعمانيين في بيانها الذي رصدته (وطن)، إن الأمطار الرعدية ستسقط بغزارة على السلطنة جراء المنخفض الجوي، وستكون مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد.

وسيكون محتمل هطولها على محافظات (مسندم وشمال الباطنة والبريمي والظاهرة، وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية)، من مساء، غد الأحد ويوم الاثنين.

وتهيب هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية التي ستنتج عن منخفض الوبل، وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال فترة التنبيه.

التنبيهات بشأن منخفض الوبل والحالة الجوية:

ـ هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد تتراوح بين 30 ـ 60 ملم تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب.

ـ هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها بين 15 ـ 35 عقدة (28ـ 64 كم بالساعة).

ـ ارتفاع موج البحر على سواحل محافظة مسندم وبحر عمان ويتراوح بين (1.5 ـ 3 متر).

ـ انخفاض الرؤية الأفقية خلال هطول الأمطار الرعدية.

ونوهت الأرصاد العمانية في بيانها إلى أنه سيتم تحديث التنبيه بشأن منخفض الوبل خلال 24 ساعة إن استدعى الأمر.

كما نشرت بيانا بحالة الطقس المتوقعة غداً في محافظات جنوب الباطنة وشمال الباطنة والبريمي والوسطى، ومحافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والداخلية والظاهرة، بالإضافة لمسندم ومسقط وظفار.

وكانت الأرصاد العمانية قد نشرت قبل ساعات أيضا مقطع متحرك للنموذج العددي العماني لتوقعات السحب والأمطار (للاستدلال)بدءً من يوم غد الأحد 11 فبراير 2024.

حيث تدفق السحب الماطرة وفرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط حبات البرد تؤدي لجريان الأودية على المحافظات الشمالية.

قد يعجبك أيضاً

العنابي القطري

3 ركلات جزاء وهاتريك أكرم عفيف.. العنابي القطري بطلاً لكأس آسيا 2023 للمرة الثانية بفوزه على نشامى الأردن (شاهد)

رمز لها بـ"S" وأهداها الهاتريك.. من هي زوجة أكرم عفيف الكويتية؟

رمز لها بـ”S” وأهداها الهاتريك.. من هي زوجة أكرم عفيف الكويتية؟ (فيديو)

أنقذه مجددا بأموال عاجلة.. لماذا يحرص محمد بن زايد على بقاء السيسي؟

أنقذه مجددا بأموال عاجلة.. لماذا يحرص محمد بن زايد على بقاء السيسي؟

حزب الله يستهدف دبابة ميركافا في موقع البغدادي عند الحدود

رعب في “إسرائيل” من صاروخ لـ”حزب الله” انقضّ على دبابة ميركافا ودمّرها (شاهد)

مباراة قطر والأردن.. الشيخ تميم يعانق الأمير الحسين في استاد لوسيل

مباراة قطر والأردن.. الشيخ تميم يعانق الأمير الحسين في استاد لوسيل (فيديو)

الأرصاد العمانية تُصدر تنبيهها الأول بشأن منخفض الوبل

الأرصاد العمانية تُصدر تنبيهها الأول بشأن منخفض الوبل.. تحذير هام

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior