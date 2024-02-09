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“منخفض الوبل” حالة نادرة وتحذير من يوم الذروة.. موعد بدايته ونهايته وتأثيره المتوقع على الخليج

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"منخفض الوبل" حالة نادرة وتحذير من يوم الذروة.. موعد بدايته ونهايته وتأثيره المتوقع على الخليج

وطن – كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية العمانية عن منخفض جوي قادم للمنطقة الخليجية أطلق عليه النشطاء اسم “منخفض الوبل”، يدخل من جهة العراق ويصل للسعودية نحو سلطنة عمان، لتدور تساؤلات في منصات التواصل عن توقعات الطقس خلال الأيام القادمة.

وذكرت الأرصاد الجوية العمانية أن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، توضح تأثر أجواء سلطنة عمان بمنخفض جوي ـ منخفض الوبل ـ ابتداءً من، يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، حتى يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024.

وأوضحت المديرية أنه من المتوقع تدفق وتشكل السحب على سلطنة عمان مع فرص هطول أمطار رعدية تكون غزيرة، وقد تصبح شديدة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد.

“منخفض الوبل حالة لا تتكرر كثيراً”

وقد تؤدي تلك الظواهر في خلال أيام “منخفض الوبل” لجريان الشعاب والأودية في محافظات (مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والظاهرة، ومسقط والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية) وأجزاء من محافظتي الوسطى وظفار.

وقال خالد الجهوري خبير الأرصاد الجوية وخريج جامعة “بنسلفانيا” عن المنخفض الجوي: “حالة لا تتكرر كثيرا تشمل تأثيراتها معظم دول الخليج”.

وأوضح الجهوري محذرا من منخفض الوبل: “لاحظ ما تشير إليه نماذج التنبؤات العددية من تزايد شدة الهطول على دولة الإمارات وسلطنة عمان بالتزامن مع تعمق منخفض جوي قطعي في طبقات الجو العليا”.

وتصدر وسم باسم “منخفض الوبل” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بإكس في سلطنة عمان، وسط تساؤلات النشطاء عن طبيعة هذا المنخفض الجوي وتأثيراته المتوقعة على السلطنة.

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سبب تسمية “منخفض الوبل”

وأعلن مشروع رصدة لتسمية وأرشفة الحالات الجوية، في سلطنة عُمان تسمية الحالة الجوية المُتوقع تأثيرها على السلطنة باسم “الوبل”.

وجاء في نص تغريدة مشروع رصدة وفق ما رصدت (وطن): “في إطار التعاون ما بين هواة الطقس، وبناءً على استيفاء شروط التسميات في مشروع رصدة بالتعاون مع المجموعة الوطنية لهواة الطقس.”

وتابعت:”وبحسب ما أشارت له توقعات الأرصاد الجوية العمانية، تقرر تسمية الحالة الجوية المحتمل تأثيرها على أجواء سلطنة عمان بـ منخفض الوبل، ويعني المطر الشديد.”

يوم ذروة منخفض الوبل وتوقعات الطقس في سلطنة عمان

كما توقعت الأرصاد العمانية ارتفاع موج البحر من متوسط الى هائج الموج 3.2 متر على السواحل الغربية لمحافظة مسندم وسواحل بحر عمان، أثناء تأثير السحب الرعدية المصحوبة بالرياح الهابطة النشطة.

وستكون ذروة تأثير المنخفض الجوي ـ منخفض الوبل ـ في سلطنة عمان، يوم الاثنين، القادم ومن المتوقع أن تهطل في هذا اليوم أمطار رعدية تكون غزيرة إلى شديدة الغزارة ( 30 – 100 ملم) مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد.

وكانت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان قد طالبت الجميع بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الافقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

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