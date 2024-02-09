“منخفض الوبل” حالة نادرة وتحذير من يوم الذروة.. موعد بدايته ونهايته وتأثيره المتوقع على الخليج

وطن – كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية العمانية عن منخفض جوي قادم للمنطقة الخليجية أطلق عليه النشطاء اسم “منخفض الوبل”، يدخل من جهة العراق ويصل للسعودية نحو سلطنة عمان، لتدور تساؤلات في منصات التواصل عن توقعات الطقس خلال الأيام القادمة.

وذكرت الأرصاد الجوية العمانية أن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، توضح تأثر أجواء سلطنة عمان بمنخفض جوي ـ منخفض الوبل ـ ابتداءً من، يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، حتى يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024.

وأوضحت المديرية أنه من المتوقع تدفق وتشكل السحب على سلطنة عمان مع فرص هطول أمطار رعدية تكون غزيرة، وقد تصبح شديدة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد.

❗️حالة لا تتكرر كثيرا تشمل تأثيراتها معظم دول الخليج. لاحظ ما تشير إليه نماذج التنبؤات العددية من تزايد شدة الهطول على دولة الإمارات وسلطنة عمان بالتزامن مع تعمق منخفض جوي قطعي في طبقات الجو العليا.. جاي الخير إن شاء الله ⚡️⛈️ pic.twitter.com/Suvtiw3Syr — خالد الجهوري⁦ Khalid Aljahwari (@k_k_Aljahwari) February 9, 2024

“منخفض الوبل حالة لا تتكرر كثيراً”

وقد تؤدي تلك الظواهر في خلال أيام “منخفض الوبل” لجريان الشعاب والأودية في محافظات (مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والظاهرة، ومسقط والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية) وأجزاء من محافظتي الوسطى وظفار.

#منخفض_الوَبل سيكون على موجتين ..الموجه الاولى تبدأ مساءا الأحد ..الموجه الثانيه تبدأ يوم الاثنين كذروه وأكثر شموليه .. تستمر التأثيرات بشكل متفاوت حتى صباح الأربعاء يتوجب الحذر ⚠️ pic.twitter.com/m4UYqNQ6Ud — حيث الغيوم (@fahadab71822716) February 9, 2024

وقال خالد الجهوري خبير الأرصاد الجوية وخريج جامعة “بنسلفانيا” عن المنخفض الجوي: “حالة لا تتكرر كثيرا تشمل تأثيراتها معظم دول الخليج”.

وأوضح الجهوري محذرا من منخفض الوبل: “لاحظ ما تشير إليه نماذج التنبؤات العددية من تزايد شدة الهطول على دولة الإمارات وسلطنة عمان بالتزامن مع تعمق منخفض جوي قطعي في طبقات الجو العليا”.

❗️حالة لا تتكرر كثيرا تشمل تأثيراتها معظم دول الخليج. لاحظ ما تشير إليه نماذج التنبؤات العددية من تزايد شدة الهطول على دولة الإمارات وسلطنة عمان بالتزامن مع تعمق منخفض جوي قطعي في طبقات الجو العليا.. جاي الخير إن شاء الله ⚡️⛈️ pic.twitter.com/Suvtiw3Syr — خالد الجهوري⁦ Khalid Aljahwari (@k_k_Aljahwari) February 9, 2024

وتصدر وسم باسم “منخفض الوبل” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بإكس في سلطنة عمان، وسط تساؤلات النشطاء عن طبيعة هذا المنخفض الجوي وتأثيراته المتوقعة على السلطنة.

اقرأ أيضا:

سبب تسمية “منخفض الوبل”

وأعلن مشروع رصدة لتسمية وأرشفة الحالات الجوية، في سلطنة عُمان تسمية الحالة الجوية المُتوقع تأثيرها على السلطنة باسم “الوبل”.

وجاء في نص تغريدة مشروع رصدة وفق ما رصدت (وطن): “في إطار التعاون ما بين هواة الطقس، وبناءً على استيفاء شروط التسميات في مشروع رصدة بالتعاون مع المجموعة الوطنية لهواة الطقس.”

وتابعت:”وبحسب ما أشارت له توقعات الأرصاد الجوية العمانية، تقرر تسمية الحالة الجوية المحتمل تأثيرها على أجواء سلطنة عمان بـ منخفض الوبل، ويعني المطر الشديد.”

في إطار التعاون ما بين هواة الطقس، وبناءً على استيفاء شروط التسميات في مشروع #رصدة بالتعاون مع المجموعة الوطنية لهواة الطقس، وبحسب ما أشارت له توقعات الأرصاد الجوية العمانية، تقرر تسمية الحالة الجوية المحتمل تأثيرها على أجواء سلطنة عمان بـ #منخفض_الوبل pic.twitter.com/YfgALvGsIR — مشروع #رصدة (@R9dh1) February 9, 2024

يوم ذروة منخفض الوبل وتوقعات الطقس في سلطنة عمان

كما توقعت الأرصاد العمانية ارتفاع موج البحر من متوسط الى هائج الموج 3.2 متر على السواحل الغربية لمحافظة مسندم وسواحل بحر عمان، أثناء تأثير السحب الرعدية المصحوبة بالرياح الهابطة النشطة.

🔴توقعات مبشرة بتأثّر أجواء #سلطنة_عمان

بـ #منخفض_جوي بدءًا من الأحد القادم ويستمر لمدة 4 أيام.

اللهم سُقيا خيرٍ وبركةٍ يا رب العالمين🌧️🤲🏻 pic.twitter.com/iAzzxlc4Wz — Badriya Alajmi 🇴🇲💓 (@Badriya_Alajmi) February 9, 2024

وستكون ذروة تأثير المنخفض الجوي ـ منخفض الوبل ـ في سلطنة عمان، يوم الاثنين، القادم ومن المتوقع أن تهطل في هذا اليوم أمطار رعدية تكون غزيرة إلى شديدة الغزارة ( 30 – 100 ملم) مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد.

لحد الآن النماذج مبشرة بمنخفض عام سيمر على #سلطنة_عُمان أن شاء الله ⛈️🚩 جاي الخير أن شاء الله ⛈️❗#منخفض_جوي #اخدود_الوبل #منخفض_الوبل pic.twitter.com/rM5SnEkvAK — شبكة البوارق | the weather (@Thewhethear) February 9, 2024

وكانت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان قد طالبت الجميع بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الافقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.