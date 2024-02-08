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نهائي كأس آسيا.. مفاجأة صادمة بشأن الحكم الصيني لمباراة قطر والأردن

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تعيين الحكم الصيني "ما نينغ" لإدارة المباراة النهائية بكأس آسيا لمباراة قطر والأردن

وطن – أعلن الاتحاد الآسيوي، الخميس، أنه تم تعيين الحكم الصيني “ما نينغ” لإدارة المباراة النهائية في بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في الدوحة، والتي ستجمع منتخب قطر حامل اللقب مع نظيره الأردني على أرضية استاد “لوسيل” المونديالي، السبت.

وصعد الأردن لنهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على كوريا الجنوبي، ليضرب موعدا مع العنابي الذي تأهل للنهائي هو أيضا بفوز تاريخي ومستحق على المنتخب الإيراني في اللقاء الذي جمعهما أمس، الأربعاء، بالدور نصف النهائي.

الصيني “ما نينغ” حكما لمباراة قطر والأردن بنهائي كأس آسيا

ومنذ إعلان الاتحاد الآسيوي عن اسم الحكم الذي سيدير مباراة نهائي كأس آسيا بين الأردن وقطر، وهو الحكم الصيني “ما نينغ”، سادت موجة جدل واسعة مواقع التواصل وسط تشكيك بنزاهة هذا الحكم واسترجاع ماضيه.

ووصف ناشطون اختيار هذا الحكم لإدارة النهائي “بالمصيبة” لافتين إلى أن الاتحاد الآسيوي سبق أن أثبت عليه أنه تلقي رشوة من نادي “بيرسبوليس” الإيراني في 2015- 2016 بمباراته ضد النصر السعودي.

حيث احتسب الحكم الصيني آنذاك ركلة جزاء من وحي خياله وتم معاقبته، بإيقافه عن التحكيم آسيويًا لمدة 4 أشهر فقط، ليعود بعدها دون أي مشكلة في واقعة فجرت جدلا وقتها.

“عدو السعوديين”

وبحسب نشطاء يعرف الحكم الصيني بقراراته الغريبة ضد الفرق السعودية، حتى أنه يُوصف في المملكة بـ “عدو السعوديين”.

وبعد واقعته مع نادي النصر و”برسبوليس” الإيراني في دور المجموعات من دوري الأبطال موسم 2015-2016، لم تتوقف مشاكله مع الفرق السعودية عند النصر.

بل بعد عام من الواقعة المشار لها أدار “ما نينغ” مباراة الأهلي السعودي أمام نفس الفريق الإيراني واحتسب ركلتي جزاء ضد الراقي وطرد مدافعه معتز هوساوي مما تسبب بجدل واسع حينها.

نادي الهلال السعودي وقع ضحية نفس الحكم أيضا في نوفمبر من العام الماضي 2023، حيث احتسب الحكم الصيني “ما نينغ” ضده 3 ركلات جزاء خلال نصف ساعة. مما تسبب في خسارته أمام العين وقتها على ملعبه 2-1 وخروجه من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وكان ما نينغ (44 عاماً) قد أدار ثلاث مباريات في بطولة كأس آسيا قطر 2023. كانت الأولى في دور المجموعات وجمعت كوريا الجنوبية والبحرين.

ثم أدار ما نينغ مواجهة ثمن النهائي بين قطر وفلسطين، كما تولّى قيادة موقعة إيران واليابان في ربع نهائي البطولة القارية.

ويترقب الملايين يوم، السبت، نهائي بطولة كأس آسيا بين المنتخب القطري ونظيره منتخب الأردن على استاد لوسيل.

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