نهائي كأس آسيا.. مفاجأة صادمة بشأن الحكم الصيني لمباراة قطر والأردن

وطن – أعلن الاتحاد الآسيوي، الخميس، أنه تم تعيين الحكم الصيني “ما نينغ” لإدارة المباراة النهائية في بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في الدوحة، والتي ستجمع منتخب قطر حامل اللقب مع نظيره الأردني على أرضية استاد “لوسيل” المونديالي، السبت.

وصعد الأردن لنهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على كوريا الجنوبي، ليضرب موعدا مع العنابي الذي تأهل للنهائي هو أيضا بفوز تاريخي ومستحق على المنتخب الإيراني في اللقاء الذي جمعهما أمس، الأربعاء، بالدور نصف النهائي.

🟪 #أول_مصدر | الحكم الصيني ما نينغ 🇨🇳 سيدير نهائي كأس آسيا 2023 بين حامل اللقب المنتخب القطري 🇶🇦 ونظيره الأردني 🇯🇴 pic.twitter.com/IuWEVNtqwj — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 8, 2024

الصيني “ما نينغ” حكما لمباراة قطر والأردن بنهائي كأس آسيا

ومنذ إعلان الاتحاد الآسيوي عن اسم الحكم الذي سيدير مباراة نهائي كأس آسيا بين الأردن وقطر، وهو الحكم الصيني “ما نينغ”، سادت موجة جدل واسعة مواقع التواصل وسط تشكيك بنزاهة هذا الحكم واسترجاع ماضيه.

ووصف ناشطون اختيار هذا الحكم لإدارة النهائي “بالمصيبة” لافتين إلى أن الاتحاد الآسيوي سبق أن أثبت عليه أنه تلقي رشوة من نادي “بيرسبوليس” الإيراني في 2015- 2016 بمباراته ضد النصر السعودي.

حيث احتسب الحكم الصيني آنذاك ركلة جزاء من وحي خياله وتم معاقبته، بإيقافه عن التحكيم آسيويًا لمدة 4 أشهر فقط، ليعود بعدها دون أي مشكلة في واقعة فجرت جدلا وقتها.

حكم مباراة النهائي مصيبة

الحكم الصيني هذا اثبت عليه الاتحاد الاسيوي تلقي رشوة من نادي بيرسبوليس الايراني 2015- 2016 في مباراته ضد النصر السعودي، حيث احتسب ركلة جزاء من وحي خياله وتم معاقبته، بإيقافه عن التحكيم آسيويًا لمدة 4 أشهر فقط، ليعود بعدها دون أي مشكلة ! pic.twitter.com/enOw07Fbp2 — L A I T H (@Laith_ziod) February 8, 2024

“عدو السعوديين”

وبحسب نشطاء يعرف الحكم الصيني بقراراته الغريبة ضد الفرق السعودية، حتى أنه يُوصف في المملكة بـ “عدو السعوديين”.

وبعد واقعته مع نادي النصر و”برسبوليس” الإيراني في دور المجموعات من دوري الأبطال موسم 2015-2016، لم تتوقف مشاكله مع الفرق السعودية عند النصر.

حكم مباراة #النصر ضد بيرسبوليس اليوم هو نفس الحكم الصيني “مانينغ” الذي رفعت عليه إدارة نادي النصر في عام 2016 شكوى للإتحاد الآسيوي بتلقي الحكم الرشوة من نادي بيرسبوليس الإيراني وتم إيقافه لمدة 4 أشهر من التحكيم في القارة الآسيوية 🤷‍♂️ pic.twitter.com/3Diylva7W7 — كورة | #النصر 🦁 (@9NFCBALL) November 27, 2023

بل بعد عام من الواقعة المشار لها أدار “ما نينغ” مباراة الأهلي السعودي أمام نفس الفريق الإيراني واحتسب ركلتي جزاء ضد الراقي وطرد مدافعه معتز هوساوي مما تسبب بجدل واسع حينها.

نادي الهلال السعودي وقع ضحية نفس الحكم أيضا في نوفمبر من العام الماضي 2023، حيث احتسب الحكم الصيني “ما نينغ” ضده 3 ركلات جزاء خلال نصف ساعة. مما تسبب في خسارته أمام العين وقتها على ملعبه 2-1 وخروجه من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وكان ما نينغ (44 عاماً) قد أدار ثلاث مباريات في بطولة كأس آسيا قطر 2023. كانت الأولى في دور المجموعات وجمعت كوريا الجنوبية والبحرين.

رسمياً ..

الحكم الصيني الي مو عارفه اسمه سيُدير نهائي كأس أمم آسيا 🇯🇴🔥

انا بتفآئل بالصينيين 😁 pic.twitter.com/vfFuqJ0Rwz — abood Al Zboon 🇯🇴 (@aboodz_boon) February 8, 2024

ثم أدار ما نينغ مواجهة ثمن النهائي بين قطر وفلسطين، كما تولّى قيادة موقعة إيران واليابان في ربع نهائي البطولة القارية.

ويترقب الملايين يوم، السبت، نهائي بطولة كأس آسيا بين المنتخب القطري ونظيره منتخب الأردن على استاد لوسيل.