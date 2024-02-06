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نشامى الأردن يصنعون التاريخ بعد وصولهم إلى نهائي كأس آسيا 2023 على حساب كوريا الجنوبية (شاهد)

بقلم
موسى التعمري

وطن- صنع رجال منتخب نشامى الأردن التاريخ بعد وصولهم إلى نهائي كأس آسيا 2023 قطر، بعد قلبهم الطاولة على كوريا الجنوبية، في مباراة قمة منافسات دور نصف نهائي البطولة الآسيوية بنسختها ال18 بهدفين نظيفين دون رد.

وسجل نجم نشامى الأردن يزن النعيمات أولى أهداف القمة داخل مرمى كوريا الجنوبية، عند الدقيقة ال53.

مباراة نشامى الأردن ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 قطر

وعزز النشامى نتيجة مباراة القمة بهدف ثاني داخل شباك كوريا الجنوبية، بهدف روعة من توقيع المهاري موسى التعمري في الدقيقة ال66.

كما وشهدت مدرجات ملعب (أحمد بن علي) في العاصمة القطرية الدوحة، حضور أكثر من 42 ألف متفرج مباراة الأردن وكوريا الجنوبية.

وصول نشامى الأردن لنهائي كأس آسيا 2023 قطر

وتأهل منتخب الأردن النشامى لأول مرة في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس آسيا 2023 قطر، بنسختها ال18، بعد وصوله لدور النصف النهائي تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة.

ورغم إقصاء منتخب كوريا الجنوبية أمام نشامى الأردن، إلا أنه كان متفوقاً على مستوى الاستحواذ على الكرة بنسبة 68% مقابل 32% للنشامى.

مباراة نشامى الأردن وكوريا الجنوبية
مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

لكن رجال نشامى الأردن كان الأكثر تسديداً على مرمى شباك كوريا الجنوبية برصيد 7 تسديدات، على عكس الأخير الذي لم يسدد أي كرة خطيرة على المرمى.

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وكان منتخب الأردن قد فرض التعادل الإيجابي على نظيره كوريا الجنوبية، في منافسات دور مجموعات كأس آسيا 2023 الماضية بهدفين لكليهما.

اللاعب موسى التعمري
موسى التعمري لاعب نشامى الأردن
تشكيلة نشامى الأردن ضد كوريا الجنوبية

ولعب المدرب المغربي الحسين عموتة، المباراة القمة أمام كوريا الجنوبية، بتشكيلة أساسية في دور نصف نهائي كأس آسيا 2023 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

دفاع النشامى: براء مرعي، يزن أبو العرب، عبد الله نسيب.

منتخب الأردن
لاعبو منتخب نشامى الأردن

خط الوسط: محمد أبو حشيش، نور الدين الروابدة، نزار آل رشدان، إحسان حداد.

كما وفي مركز الهجوم: محمود المرضي، موسى التعمري، يزن النعيمات.

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نشامى الأردن يصنعون التاريخ بعد وصولهم إلى نهائي كأس آسيا 2023 على حساب كوريا الجنوبية (شاهد)

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