موعد مباراة قطر والأردن والتشكيلة في نهائي كأس آسيا 2023

وطن- تنتظر جماهير كرة القدم العربية في كل مكان، موعد مباراة قطر والأردن، في نهائي بطولة كأس آسيا 2023، السبت.

وستنطلق مباراة القمة الكروية بين قطر والأردن في نهائي النسخة ال18 من البطولة الآسيوية، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر ولبنان والأردن وسوريا، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

صباح الخير يا أردن 😎🇯🇴#معك_يالنشمي pic.twitter.com/G2YuKOuoXr — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) February 7, 2024

ولكن بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون في تمام الساعة الرابعة مساءً.

تشكيلة قطر ضد الأردن

وسيدخل المدرب الإسباني ماركيز لوبيز المباراة أمام نشامى الأردن، بتشكيلة أساسية متوقعة، في نهائي كأس آسيا 2023 قطر، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

دفاع العنابي: رو رو، مينديز، علي أسد، محمد وعد عبد الوهاب.

مركز الوسط: يوسف عبد الرزاق يوسف، جاسم جابر، أحمد فتحي، همام أحمد.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

تشكيلة الأردن ضد قطر

وسيلعب المدرب المغربي الحسين عموتة، المباراة القوية أمام شقيقه مستضيف البطولة العنابي القطري، بتشكيلة أساسية متوقعة في نهائي كأس آسيا 2023، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

دفاع النشامى: سامي العجالين (براء مرعي)، عبد الله النسيب، يزن أبو العرب.

خط الوسط: محمد أبو حشيش، نور الدين الروابدة، نزار آل رشدان، إحسان حداد.

مركز الهجوم: يزن النعيمات، موسى التعمري، يزن النعيمات.

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معلق نهائي كأس آسيا 2023 قطر

وستبث مباراة قمة النهائي العربية بين العنابي القطري ونشامى الأردن، عبر شبكة قنوات (beIN Sports Asian Cup ) الرياضية القطرية.

بث مباشر مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023 شاهد بجودة عالية

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports Asian Cup 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12188، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث المباراة، المعلق التونسي عصام الشوالي أو اليمني حسن الهيدروس.