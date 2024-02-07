ملحمة كروية.. العنابي القطري يهزم إيران ويضرب موعداً مع الأردن في نهائي كأس آسيا 2023 (شاهد)

وطن- تأهل حامل اللقب منتخب قطر العنابي إلى نهائي كأس آسيا 2023، بعد هزيمة إيران في ملحمة كروية بقمة منافسات دور نصف نهائي البطولة الآسيوية بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

وافتتح منتخب إيران أولى مباراة القمة داخل شباك مرمى حامل اللقب العنابي القطري، عند الدقيقة ال4 بعد صافرة بداية المباراة من توقيع اللاعب سردار أزمون.

كما وأدرك منتخب قطر مستضيف البطولة هدف التعادل الإيجابي عن طريق اللاعب جاسم جابر في الدقيقة ال17.

وعاد العنابي القطري ليسجل هدف القدم الثاني في النتيجة عند الدقيقة ال43 عن طريق اللاعب أكرم عفيف.

وضرب العنابي موعداً مع منتخب نشامى الأردن في نهائي كأس آسيا 2023 قطر، في قمة كروية عربية بين كلا المنتخبين على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة.

العنابي القطري إلى نهائي كأس آسيا 2023

وفي الدقيقة ال51 عدل المنتخب الإيراني النتيجة بعد حصوله على ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه لاعب المنتخب القطري أحمد فتحي بلمس الكرة داخل منطقة الجزاء، لينجح اللاعب على رضا جهانبخش داخل شباك حارس العنابي مشعل برشم.

وسجل المعز علي نجم العنابي القطري هدف العبور إلى نهائي كأس آسيا 2023، داخل المرمى الإيراني عند الدقيقة ال82، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.

وشهدت مباراة قطر وإيران، طرد اللاعب شجاع خليل زاده نجم المنتخب الإيراني بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال93 من الوقت البديل على نهاية المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

هدف |

إيران تدرك التعادل 2 – 2 أمام منتخبنا الوطني في الدقيقة 51 عبر علي رضا جاهانباخش من ركلة جزاء .. شاهد الهدف بصوت المعلق عبدالرحمن العبدالله #قطر_ايران#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاس pic.twitter.com/CVptqOpjkM — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 7, 2024

اقرأ أيضاً:

تشكيلة العنابي القطري ضد إيران

ودخل المدرب الإسباني ماركيز لوبيز المباراة الماراثونية في قمة منافسات دور نصف نهائي كأس آسيا 2023 أمام نظيره إيران، بتشكيلة أساسية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

دفاع العنابي: رو رو، مينديز، علي أسد، محمد وعد عبد الوهاب.

خط الوسط: يوسف عبد الرزاق يوسف، جاسم جابر، أحمد فتحي، همام أحمد.

كما وفي مركز الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.