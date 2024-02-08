نهائي كأس آسيا.. ما لا تعرفه عن يزن النعيمات “مفتاح” منتخب الأردن لدخول التاريخ

وطن – دارت تساؤلات عن النجم يزن النعيمات الذي حقق هدفاً عالمياً وكان بصمة أردنية ناجحة في البطولة بعدما نجح في إيصال منتخب الأردن لتحقيق الفوز التاريخي على كوريا الجنوبية، والتأهل إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخ النشامى.

ونجح منتخب النشامى في الوصول إلى نهائي كأس آسيا بفوزه التاريخي على كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل، وكان الهدفين التاريخين من توقيع اللاعب المهاري يزن النعيمات لاعب الأهلي القطري، وموسى التعمري لاعب نادي مونبلييه الفرنسي.

وتنتظر جماهير كرة القدم العربية في كل مكان، موعد مباراة قطر والأردن، في نهائي بطولة كأس آسيا 2023، السبت، حيث ستنطلق مباراة القمة الكروية بين قطر والأردن في نهائي النسخة الـ18 من البطولة الآسيوية، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

وباتت الجماهير العربية والأردنية بشكل خاص تنتظر ظهور يزن النعيمات عبر الفضائيات ومنصات التواصل بعد كل مباراة، حيث تصدرت أغنية للاعب النعيمات وأصبح “الترند” بسبب صوته الجميل والأداء المرهف الذي يؤدي فيه الأغنية.

قصة يزن النعيمات

ولفت يزن النعيمات أنظار الجمهور وأشاد به مختلف المحللين والصحافيين والفضائيات والقنوات الرياضية. وهو يزن عبد الله عايد النعيمات من مواليد 4 يونيو 1999، الذي يلعب في خط هجوم المنتخب الأردني لكرة القدم.

IG يزن النعيمات : " بس بحبكم ، أفرحوا وانبسطوا جعل ما ينبسط غيركم 🇯🇴". pic.twitter.com/ujnW2GCTZq — Abokr Omar (@Abokr10) February 6, 2024

ويلعب النجم الأردني حالياً في النادي الأهلي في دوري نجوم قطر، وقبلها كان يلعب مع نادي سحاب الأردني وأصله من الشراة محافظة معان جنوبي الأردن، وهم من أصحاب الأملاك في قرية أبودنة في قضاء ايل.

ويرجع سبب تسمية يزن النعيمات بـ”فتى الجنوب” لانحداره من جنوبي الأردن، وتقيم عائلته في منطقة سحاب في العاصمة الأردنية عمان ووالده متقاعد من القوات المسلحة الأردنية.

يزن النعيمات يقلد الكويتي : " الشعور حلو ، الديكوريشين حلو ، الملعب وجمهورنا حلو " . 😂🇯🇴 pic.twitter.com/43YxvqdHIo — Abokr Omar (@Abokr10) February 6, 2024

ومنذ الصغر بدأ شغف النعيمات لكرة القدم فلعب ضمن مركز تدريب الأمير علي بن الحسين، الذي أُسِس من قبل المدرب المصري الراحل محمود الجوهري في أكتوبر 2020.

ونال اللاعب الصغير جائزة أفضل لاعب في بطولة غرب آسيا وبرز بعد ذلك في نادي سحاب بدوري المحترفين الأردني، وكان قناصاً لا يفوت أنصاف الفرص لإحراز الأهداف حسبما يقول عنه أصدقائه ومحبوه.

وتوصل بعد ذلك نادي سحاب لاتفاق يقضي باحتراف مهاجم الفريق يزن نعيمات في فريق الأهلي القطري، وكان النعيمات قد رفض الاحتراف في بلجيكا، مفضلا الاحتراف في الأهلي القطري، لينتقل رسمياً بتاريخ 1 يناير 2022 للنادي الأهلي القطري.

"ياويلك إذا مابتجيب الكأس"

هذه كلمات والدة لاعب المنتخب الوطني الأردني #يزن_النعيمات، بإذن الله تعالى ابنك يحقق امنيتك ويجيب الكأس معاه 🇯🇴🤍#الأردن #قطر_الاردن#كأس_آسيا2023#فراس_الماسي pic.twitter.com/VzEMyR5wWA — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) February 8, 2024

النعيمات مع منتخب النشامى

وشارك فتى النشامى لأول مرة مع المنتخب الأردني في 1 فبراير/شباط 2021، حيث كانت مباراة ودية ضد منتخب طاجيكستان، وفاز فيها المنتخب الأردني 2-0.

وخاض يزن النعيمات بعدها 41 مباراة دولية، وسجل 14 هدفا دوليا وعرف بعد كأس العرب 2021، وكان قد سجل 3 أهداف، وتألق مع المنتخب الأردني بشكل ملحوظ حينها.

وواصل لعبه مع المنتخب الوطني للدور الربع النهائي لكأس العرب 2021، ونهائي كأس آسيا 2023.