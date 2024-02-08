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نهائي كأس آسيا.. ما لا تعرفه عن يزن النعيمات “مفتاح” منتخب الأردن لدخول التاريخ

بقلم
نهائي كأس آسيا.. ما لا تعرفه عن يزن النعيمات "مفتاح" منتخب الأردن لدخول التاريخ

وطن – دارت تساؤلات عن النجم يزن النعيمات الذي حقق هدفاً عالمياً وكان بصمة أردنية ناجحة في البطولة بعدما نجح في إيصال منتخب الأردن لتحقيق الفوز التاريخي على كوريا الجنوبية، والتأهل إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخ النشامى.

ونجح منتخب النشامى في الوصول إلى نهائي كأس آسيا بفوزه التاريخي على كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل، وكان الهدفين التاريخين من توقيع اللاعب المهاري يزن النعيمات لاعب الأهلي القطري، وموسى التعمري لاعب نادي مونبلييه الفرنسي.

وتنتظر جماهير كرة القدم العربية في كل مكان، موعد مباراة قطر والأردن، في نهائي بطولة كأس آسيا 2023، السبت، حيث ستنطلق مباراة القمة الكروية بين قطر والأردن في نهائي النسخة الـ18 من البطولة الآسيوية، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

وباتت الجماهير العربية والأردنية بشكل خاص تنتظر ظهور يزن النعيمات عبر الفضائيات ومنصات التواصل بعد كل مباراة، حيث تصدرت أغنية للاعب النعيمات وأصبح “الترند” بسبب صوته الجميل والأداء المرهف الذي يؤدي فيه الأغنية.

قصة يزن النعيمات

ولفت يزن النعيمات أنظار الجمهور وأشاد به مختلف المحللين والصحافيين والفضائيات والقنوات الرياضية. وهو يزن عبد الله عايد النعيمات من مواليد 4 يونيو 1999، الذي يلعب في خط هجوم المنتخب الأردني لكرة القدم.

ويلعب النجم الأردني حالياً في النادي الأهلي في دوري نجوم قطر، وقبلها كان يلعب مع نادي سحاب الأردني وأصله من الشراة محافظة معان جنوبي الأردن، وهم من أصحاب الأملاك في قرية أبودنة في قضاء ايل.

ويرجع سبب تسمية يزن النعيمات بـ”فتى الجنوب” لانحداره من جنوبي الأردن، وتقيم عائلته في منطقة سحاب في العاصمة الأردنية عمان ووالده متقاعد من القوات المسلحة الأردنية.

ومنذ الصغر بدأ شغف النعيمات لكرة القدم فلعب ضمن مركز تدريب الأمير علي بن الحسين، الذي أُسِس من قبل المدرب المصري الراحل محمود الجوهري في أكتوبر 2020.

ونال اللاعب الصغير جائزة أفضل لاعب في بطولة غرب آسيا وبرز بعد ذلك في نادي سحاب بدوري المحترفين الأردني، وكان قناصاً لا يفوت أنصاف الفرص لإحراز الأهداف حسبما يقول عنه أصدقائه ومحبوه.

وتوصل بعد ذلك نادي سحاب لاتفاق يقضي باحتراف مهاجم الفريق يزن نعيمات في فريق الأهلي القطري، وكان النعيمات قد رفض الاحتراف في بلجيكا، مفضلا الاحتراف في الأهلي القطري، لينتقل رسمياً بتاريخ 1 يناير 2022 للنادي الأهلي القطري.

النعيمات مع منتخب النشامى

وشارك فتى النشامى لأول مرة مع المنتخب الأردني في 1 فبراير/شباط 2021، حيث كانت مباراة ودية ضد منتخب طاجيكستان، وفاز فيها المنتخب الأردني 2-0.

وخاض يزن النعيمات بعدها 41 مباراة دولية، وسجل 14 هدفا دوليا وعرف بعد كأس العرب 2021، وكان قد سجل 3 أهداف، وتألق مع المنتخب الأردني بشكل ملحوظ حينها.

وواصل لعبه مع المنتخب الوطني للدور الربع النهائي لكأس العرب 2021، ونهائي كأس آسيا 2023.

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