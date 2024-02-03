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نجم نشامى الأردن يزن النعيمات يتضامن مع فلسطين على طريقته الخاصة (صور)

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يزن النعيمات

وطن- تضامن نجم منتخب نشامى الأردن يزن النعيمات مع فلسطين، بعمل شكل المثلث بالكوفية الحمراء الأردنية دعماً للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتداول النشطاء صور لنجم المنتخب الأردني يزن النعيمات، وهو يرفع الكوفية الأردنية الحمراء على شكل المثلث، تعبيراً عن دعمه وتضامنه مع القضية الفلسطينية ومقاومتها، إثر حرب الإبادة المتواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

تضامن نجم المنتخب الأردني يزن النعيمات مع فلسطين

وكان نجوم المنتخب الأردني قد عبروا في وقت سابق عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بارتداء الكوفية السمراء الفلسطينية، إلى جانب رفع إشارة النصر والشعارات الداعمة لهم في البطولة الآسيوية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ونجح منتخب نشامى الأردن في التأهل للمرة الأولى في تاريخهم لدور نصف نهائي البطولة الآسيوية على حساب طاجيكستان، بعد تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف دون مقابل.

وسيلتقي المنتخب الأردني في المباراة الصعبة القادمة من منافسات دور نصف نهائي كأس آسيا 2023 قطر، أمام منافسه كوريا الجنوبية، الذي سبق أن فرض التعادل الإيجابي عليه بذات البطولة بهدفين لكليهما.

يزن النعيمات
يزن النعيمات نجم نشامى الأردن
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الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتتواصل الحرب الإسرائيلية الأعنف في تاريخ الصراع منذ زمن النكبة الفلسطينية عام 1948 على قطاع غزة لليوم 120 على التوالي.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على أهل فلسطين في غزة، كافة أنواع المجازر من الإبادة والتطهير والمقابر الجماعية والتعذيب وقصف للمنازل والأحياء السكنية والمدارس والمساجد والمشافي وحتى الكنائس على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.

اللاعب يزن النعيمات
يزن النعميات نجم المنتخب الأردني

وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتقى أكثر من 27 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 68 ألف بجراح مختلفة، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وإلى الآن.

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